Иностранец, владеющий заведением в Кишиневе, выплатит крупный штраф

КИШИНЕВ, 17 апр - Sputnik. Иностранный предприниматель, управляющий кафе в Кишиневе, был оштрафован на 75 тысяч леев. Заведение, которое продолжало работать в период чрезвычайного положения в Молдове, занимается продажей фастфуда и табака для кальяна.

За игнорирование распоряжения Комиссии по чрезвычайным ситуациям и несоблюдение мер по профилактике, предотвращению и (или) борьбе с эпидемическими заболеваниями экономический агент был наказан в соответствии со статьей №76 Кодекса о правонарушениях.

© Photo : Ministerul Afacerilor InterneBiroul Migrație și Azil Владелец кафе в Кишиневе оштрафован на крупную сумму.

В связи с эпидемиологической ситуацией в Молдове и с целью предотвращения риска заболевания и распространения вируса COVID-19 Бюро по миграции и убежищу продолжает выявлять иностранцев, которые не соблюдают положения и меры, установленные Комиссией по чрезвычайным ситуациям Республики Молдова.

За весь период карантинных ограничений сотрудники полиции выписали штрафы гражданам Молдовы на общую сумму в 25 миллионов 881 тысячу леев.

Составлено 1 218 протоколов за нарушение спецрежима в условиях чрезвычайного положения. Большая часть оштрафованных - физические лица (1132 человека), 86 - предприятия и фирмы.

В условиях ЧС задействованы порядка 9 тысяч сотрудников правоохранительных органов страны.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova