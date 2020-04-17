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Приготовление бургера

Иностранец, владеющий заведением в Кишиневе, выплатит крупный штраф

© Sputnik / Евгений Одиноков
Происшествия
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20200417/29922818/inostranets-narushivshiy-rezhim-chrezvychaynogo-polozheniya-poluchil-krupnyy-shtraf.html

Ресторатор из столичного сектора Ботаника игнорировал распоряжение Комиссии по чрезвычайным ситуациям Республики Молдова.

КИШИНЕВ, 17 апр - Sputnik. Иностранный предприниматель, управляющий кафе в Кишиневе, был оштрафован на 75 тысяч леев. Заведение, которое продолжало работать в период чрезвычайного положения в Молдове, занимается продажей фастфуда и табака для кальяна.

За игнорирование распоряжения Комиссии по чрезвычайным ситуациям и несоблюдение мер по профилактике, предотвращению и (или) борьбе с эпидемическими заболеваниями экономический агент был наказан в соответствии со статьей №76 Кодекса о правонарушениях. 

Владелец кафе в Кишиневе оштрафован на крупную сумму.
© Photo : Ministerul Afacerilor InterneBiroul Migrație și Azil
Владелец кафе в Кишиневе оштрафован на крупную сумму.

В связи с эпидемиологической ситуацией в Молдове и с целью предотвращения риска заболевания и распространения вируса COVID-19 Бюро по миграции и убежищу продолжает выявлять иностранцев, которые не соблюдают положения и меры, установленные Комиссией по чрезвычайным ситуациям Республики Молдова.

Полиция
© Sputnik / Miroslav Rotari
Гульба иностранцев во время карантина: оштрафованы и гости, и хозяева кафе

 За весь период карантинных ограничений сотрудники полиции выписали штрафы гражданам Молдовы на общую сумму в 25 миллионов 881 тысячу леев. 

Составлено 1 218 протоколов за нарушение спецрежима в условиях чрезвычайного положения. Большая часть оштрафованных - физические лица (1132 человека), 86 - предприятия и фирмы. 

В условиях ЧС задействованы порядка 9 тысяч сотрудников правоохранительных органов страны.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (744)

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