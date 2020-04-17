Польстилась на денежный куш: тираспольчанка стала жертвой интернет-мошенников

Женщина не сразу поняла, что попала в ловушку. Лишь когда увидела недостачу на счету, осознала истину поговорки: бесплатный сыр – только в мышеловке.

ТИРАСПОЛЬ, 17 апр – Sputnik. В Тирасполе зарегистрирован факт мошенничества в отношении 49-летней клиентки одного из банков. Она польстилась на неожиданно предложенное денежное вознаграждение. Потеряв бдительность, поделилась реквизитами и паролем своего счета, и как итог – деньги с него списаны неизвестными людьми.

"Никогда никому не разглашайте пароли своего интернет-банка", - в очередной раз предупреждают сотрудники правоохранительного ведомства.

Мошенники распространили свое сообщение о ложной акции через социальную сеть "Одноклассники". Женщине оно пришло якобы от приятельницы. В нем говорилось о том, что в условиях чрезвычайного положения по причине пандемии коронавируса банк начисляет по 1000 приднестровских рублей на счет и плюс 20% к сумме, которая уже имеется на балансе. А для того, чтобы стать участником этой акции, исходя из сообщения, необходимо было передать все реквизиты и пароли по указанному адресу.

"Долго не раздумывая, женщина так и сделала. Вскоре выяснилось, что с ее счета снято 1150 приднестровских рублей. Ее страница в "Одноклассниках" оказалась взломанной. А спустя еще пару часов ей стали звонить другие знакомые и спрашивать, почему с ее страницы приходят ссылки-сообщения об акции банка", - рассказали в ведомстве.

Поняв, что стала жертвой интернет-мошенников, женщина обратилась в правоохранительные органы. По данному факту проводится доследственная проверка.

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