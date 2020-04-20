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Центр COVID-19 в Кишиневе

В Молдове число жертв нового коронавируса выросло до 68

© Photo : Facebook / Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova / DINU BUBULICI
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20200420/29953094/v-moldove-esche-odna-smert-patsienta-s-covid-19.html

В больницах страны находятся 212 зараженных в тяжелом состоянии, еще 558 находятся в среднем состоянии. К аппаратам ИВЛ подключены 14 человек.

КИШИНЕВ, 20 апр - Sputnik. Еще одна жертва коронавируса зарегистрирована в Молдове. Речь идет о сорокасемилетнем мужчине из Чадыр-Лунги.

Центр COVID-19 в Кишиневе
© Photo : Facebook / Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova / DINU BUBULICI
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Как сообщили в Минздраве, этого пациента госпитализировали 14 апреля в Институт скорой медицинской помощи. Мужчина поступил в больницу уже в крайне тяжелом состоянии.

"Пациент страдал от двухсторонней пневмонии, последовали серьезные осложнения. Также были хронические заболевания почек", - пояснили в ведомстве. 

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Таким образом, количество скончавшихся в период эпидемии выросло до 68.

На данный момент количество лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 в Молдове - 2472. Из них 293 приходятся на Приднестровье.

В больницах страны находятся 212 зараженных в тяжелом состоянии, еще 558 находятся в среднем состоянии. К аппаратам ИВЛ подключены 14 человек.

В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса.

Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #ОставайсяДома, #StaiAcasa.

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