В Молдове число жертв нового коронавируса выросло до 68

КИШИНЕВ, 20 апр - Sputnik. Еще одна жертва коронавируса зарегистрирована в Молдове. Речь идет о сорокасемилетнем мужчине из Чадыр-Лунги.
Как сообщили в Минздраве, этого пациента госпитализировали 14 апреля в Институт скорой медицинской помощи. Мужчина поступил в больницу уже в крайне тяжелом состоянии.
"Пациент страдал от двухсторонней пневмонии, последовали серьезные осложнения. Также были хронические заболевания почек", - пояснили в ведомстве.
Как семейные врачи лечат пациентов с COVID-19, изолированных дома>>>
Таким образом, количество скончавшихся в период эпидемии выросло до 68.
На данный момент количество лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 в Молдове - 2472. Из них 293 приходятся на Приднестровье.
В больницах страны находятся 212 зараженных в тяжелом состоянии, еще 558 находятся в среднем состоянии. К аппаратам ИВЛ подключены 14 человек.
В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса.
Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #ОставайсяДома, #StaiAcasa.
Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>