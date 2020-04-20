Пожар во Флорештах: в Молдове продолжает гореть сухая растительность

Возгорания сухой растительности не редкость для Молдовы. За последние сутки спасатели более 40 раз тушили подобные пожары.

КИШИНЕВ, 20 апр - Sputnik. Этой весной в Молдове зарегистрированы уже десятки возгораний растительности.

Очередной пожар произошел в понедельник вечером во Флорештах.

Пресс-секретарь Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС) Лилиана Пушкашу рассказала корреспонденту Sputnik Молдова, что пламя разошлось на большой участок территории, так, что пришлось задействовать два экипажа спасателей.

"Звонок в Единую службу спасения "112" зарегистрирован в 19.11. На место возгорания выехали два пожарных расчета. Пламя разгорелось поблизости от улицы Михая Эминеску во Флорештах", - уточнила Пушкашу.

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Момент этого происшествия запечатлел на фото корреспондент Sputnik Молдова.

© Sputnik / Tatiana Cebotari Пожар во Флорештах.

Все обстоятельства пожара выясняются.

По данным ГИЧС, за последние сутки спасатели выехала более чем на 60 вызовов. Порядка 40 из них были возгорания сухой растительности.

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