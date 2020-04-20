22:08 20 Апреля 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.27
  • USD17.72
  • RUB0.24
  • RON3.98
  • UAH0.65
Поиск
Пожар во Флорештах

Пожар во Флорештах: в Молдове продолжает гореть сухая растительность

© Sputnik / Tatiana Cebotari
Происшествия
Получить короткую ссылку
91 0 0
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20200420/29955953/pozhar-vo-floresti-v-moldove-prodolzhaet-goret-sukhaya-rastitelnost.html

Возгорания сухой растительности не редкость для Молдовы. За последние сутки спасатели более 40 раз тушили подобные пожары.

КИШИНЕВ, 20 апр - Sputnik. Этой весной в Молдове зарегистрированы уже десятки возгораний растительности.

Пожарник на месте ЧП
© CC0 / Pixabay / skeeze
Крупный пожар в Кишиневе: горит склад на Чеканах

Очередной  пожар произошел в понедельник вечером во Флорештах. 

Пресс-секретарь Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС) Лилиана Пушкашу рассказала корреспонденту Sputnik Молдова, что пламя разошлось на большой участок территории, так, что пришлось задействовать два экипажа спасателей. 

"Звонок в Единую службу спасения "112" зарегистрирован в 19.11. На место возгорания выехали два пожарных расчета. Пламя разгорелось поблизости от улицы Михая Эминеску во Флорештах", - уточнила Пушкашу.

Пылающая Молдова - десятки возгораний локализовали на территории страны>>>

Момент этого происшествия запечатлел на фото корреспондент Sputnik Молдова.

Incendiu în zona Florești
© Sputnik / Tatiana Cebotari
Пожар во Флорештах.

Все обстоятельства пожара выясняются.

По данным ГИЧС, за последние сутки спасатели выехала более чем на 60 вызовов. Порядка 40 из них были возгорания сухой растительности. 

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Серьезный пожар в Леовском районе: сгорели несколько десятков овец
Пожар с эвакуацией: в Рыбнице сгорел магазин со взрывоопасными предметами
В Кишиневе сгорел автомобиль, пламя тушили пожарные


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Борт ВКС России доставил в Молдову гуманитарную помощь из Китая
На крыльях помощи: Москва и Пекин начали гуманитарную акцию с Молдовы - фото
Министры здравоохранения G20 признали слабость отрасли в борьбе с COVID-19
Министры здравоохранения G20 признали слабость отрасли в борьбе с COVID-19
Чем заняться на карантине.
Карантин может стать "сказкой о непотерянном времени"

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться