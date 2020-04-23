Опасный преступник из Молдовы задержан российскими правоохранителями

Арестованный в Москве по запросу молдавских следователей преступник-рецидивист будет экстрадирован на родину.

КИШИНЕВ, 23 апр — Sputnik. Лидер преступной группировки, 39-летний вор в законе из Молдовы по кличке Турок, задержан в Москве на основании решения Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам Республики Молдова (ПБОПОД).

Согласно материалам дела, которое расследуют прокуроры ПБОПОД совместно с офицерами профильного управления Генерального инспектората полиции Республики Молдова, преступная деятельность регистрируется с 2013 года.

Формирование специализировалось на шантаже, кражах, разбойных нападениях и наркоторговле. В состав ОПГ входят и жители Молдовы, на данном этапе объявлен в розыск и гражданин России.

Преступник, которому грозит тюремный срок от 8 до 15 лет, будет экстрадирован и передан властям Кишинева. Ранее он был судим в России за хранение наркотиков.

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