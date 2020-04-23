Сотрудники полиции помогают пожилым людям во время карантина - подробности

В условиях карантина многие пенсионеры стараются находиться в самоизоляции, однако особо пожилые люди, у которых есть проблемы с памятью, могут пропасть в одночасье - характерный случай произошел в пригородном поселке Бубуечь.

КИШИНЕВ, 23 апр - Sputnik. В условиях карантина пожилым людям требуется особое внимание:сидя в изоляции многие из них рассчитывают на помощь. И она поступает от волонтеров, родственников, знакомых.

Однако в одном из эпизодов потребовалось привлечь сотрудников полиции - в пригороде Кишинева, в поселке Бубуечь пропала 88-летняя женщина, об этом сотрудникам правоохранительных органов сообщили родственники старушки, очень взволнованные из-за пропажи любимой матери и бабушки. © Sputnik / Miroslav Rotari Balkan Insight: демографический кризис угрожает исчезновением Молдовы

Поиски пенсионерки начали члены группы патрулирования и оперативного реагирования Управления полиции Кишинева и следователи Инспектората сектора Чеканы. Они начали выяснять все обстоятельства исчезновения женщины и опрашивать тех, кто видел ее накануне пропажи.

В результате женщину нашли в одной из пригородных лесополос, выяснилось, что она страдает провалами в памяти, а дом в поселке покинула, не осознавая этого.

Пожилую женщину доставили в Инспекторат полиции сектора Чеканы, туда же прибыла машина скорой медицинской помощи, которая отвезла пенсионерку на обследование в одну из столичных клиник.

После того, как старушку нашли, ее дочка обратилась с благодарственным посланием к сотрудникам полиции: "Спасибо всем, кто с раннего утра до позднего вечера искал ее. Ребята работали весь день без перерыва. Я преклоняюсь перед их трудом", - заявила женщина.

Сейчас здоровью женщины ничего не угрожает, она находится под наблюдением медиков, рядом с ней постоянно присутствует кто-то из многочисленных родственников.

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