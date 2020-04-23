При карантине наркоторговцы стремятся заработать целое состояние в Молдове

В период карантинных ограничений наркоторговцы стремятся реализовывать свое "зелье" в особо крупных размерах, однако попытки нажиться своевременно пресекают сотрудники полиции, случай в Кагуле - тому подтверждение.

КИШИНЕВ, 23 апр - Sputnik. Более одного килограмма марихуаны пытался реализовать посреднику 49-летний житель Кагула, а тот, в свою очередь намеревался перепродавать высушенные листья конопли по расфасованным дозам жителям Кишинева и его пригородов.

Сотрудники Управления полиции Кишинева и Инспекторатов секторов Чеканы и Рышкановка, а также оперативники из Кагула получили оперативную информацию о готовящейся сделке и начали расследование этого дела.

В результате обысков, проведенных по месту жительства подозреваемого, был обнаружен полиэтиленовый пакет, в котором и находились наркотики. При их реализации в розничной сети в столице мужчина получил бы свыше 100 тысяч леев.

Наркотические вещества были изъяты и направлены в Технико-криминалистический центр при Генеральном инспекторате полиции для проведения экспертизы.

Если вина мужчины будет доказана в суде, ему грозит от 7 до 15 лет тюремного заключения. Ранее мужчина был судим и отбывал сроки за совершение ряда других преступлений, не связанных с наркоторговлей.

В Кишиневе часто можно заметить молодых людей, которые в вечерние часы ищут что-то в укромных местах. Люди сведущие утверждают, что именно таким способом, в виде "закладок", наркоторговцы реализуют дозы запрещенных веществ, получая деньги от зависимых людей перечислением и указывая им посредством геолокации точку размещения "зелья".

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