При карантине наркоторговцы стремятся заработать целое состояние в Молдове

КИШИНЕВ, 23 апр - Sputnik. Более одного килограмма марихуаны пытался реализовать посреднику 49-летний житель Кагула, а тот, в свою очередь намеревался перепродавать высушенные листья конопли по расфасованным дозам жителям Кишинева и его пригородов.
Сотрудники Управления полиции Кишинева и Инспекторатов секторов Чеканы и Рышкановка, а также оперативники из Кагула получили оперативную информацию о готовящейся сделке и начали расследование этого дела.
В результате обысков, проведенных по месту жительства подозреваемого, был обнаружен полиэтиленовый пакет, в котором и находились наркотики. При их реализации в розничной сети в столице мужчина получил бы свыше 100 тысяч леев.
Наркотические вещества были изъяты и направлены в Технико-криминалистический центр при Генеральном инспекторате полиции для проведения экспертизы.
Если вина мужчины будет доказана в суде, ему грозит от 7 до 15 лет тюремного заключения. Ранее мужчина был судим и отбывал сроки за совершение ряда других преступлений, не связанных с наркоторговлей.
В Кишиневе часто можно заметить молодых людей, которые в вечерние часы ищут что-то в укромных местах. Люди сведущие утверждают, что именно таким способом, в виде "закладок", наркоторговцы реализуют дозы запрещенных веществ, получая деньги от зависимых людей перечислением и указывая им посредством геолокации точку размещения "зелья".
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