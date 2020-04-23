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Военный сапер в лесу возле села Яловенского района.

После громкого инцидента в Яловенском лесу найдены боеприпасы

© Photo : Facebook / Dmitrii Vosimeric
Происшествия
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20200423/29996906/posle-gromkogo-intsidenta-v-yalovenskom-lesu-naydeny-boepripasy.html

Опасная находка была обнаружена недалеко от места, где недавно от взрыва пострадали двое подростков.

КИШИНЕВ, 23 апр — Sputnik. Военнослужащие Национальной армии обнаружили в лесу возле села Бэлцаць Яловенского района целый арсенал боеприпасов. Саперы обследовали эту территорию по просьбе местных властей после того, как двое подростков получили серьезные травмы в результате взрыва неизвестного объекта, найденного в этом лесу.

По словам начальника саперной службы, подполковника Адриана Эфроса, в результате обследования территории военнослужащие обнаружили 10 артиллерийских снарядов калибра 76 миллиметров, снаряд калибра 37 миллиметров и еще 9 взрывоопасных предметов. Боеприпасы советского и немецкого производства оставались в земле со времен Второй мировой войны. 

Все найденные боеприпасы были уничтожены в условиях максимальной безопасности. 

Изъятие бомбы.
© Sputnik / Мирослав Ротарь
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Минобороны сообщило, что за время с 1992 года и до настоящего момента погибли 24 человека, а еще 29 получили ранения в результате инцидентов, вызванных взрывами различных боеприпасов. Особенно трагичным является тот факт, что из общего числа пострадавших - восемь детей погибли, а еще шестеро получили ранения.

Во вторник,  21 апреля, двух подростков в возрасте 13 и 14 лет из села Бэлцаць, которые пострадали от взрыва снаряда, доставили в больницу в тяжелом состоянии.

По данному случаю возбуждено уголовное дело, в рамках которого должно быть проведено уголовное расследование с целью установления всех обстоятельств.

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