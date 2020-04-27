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Кассовый аппарат, иллюстрационное фото

Чеканы в своем "репертуаре": преступник опустошил кассу прямо при продавце

© AFP 2020 / TOLGA AKMEN
Происшествия
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20200427/30035096/chekany-v-svoem-repertuare-prestupnik-vygreb-kassu-pryamo-v-magazine.html

Во время карантина и чрезвычайного положения некоторые ловкие на руку граждане используют момент для того, чтобы поживиться, не прикладывая к этому особых усилий, пример тому -криминальный инцидент в столичном секторе Чеканы.

КИШИНЕВ, 27 апр - Sputnik. Сотрудники оперативной бригады Инспектората полиции сектора Чеканы задержали 31-летнего жителя столицы по подозрению в совершении кражи. 

Экипаж полиции администрация торговой точки вызвала после того, как было обнаружено хищение 2 тысяч 900 леев из кассового аппарата.

Злоумышленник воспользовался ситуацией и, сделав заказ, во время того, как продавец отвернулся от кассы, выгреб оттуда все содержимое и скрылся  неизвестном направлении.
Ограбление
© CC0 / Pixabay / TBIT
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Инцидент произошел по улице Джинта Латинэ и, благодаря оперативным действиям полиции, преступника удалось задержать "по горячим следам". 

Подозреваемого в совершении кражи доставили на допрос в Инспекторат полиции сектора Чеканы. Следователи установили причастность мужчины к 7 кражам и 2 ограблениям, совершенным н Чеканах в течение марта-апреля нынешнего года. 

Мужчина ранее был судим и отбывал наказание в пенитенциаре за аналогичные преступления. Если по указанным криминальным эпизодам суд докажет его вину, вору грозит от 5 до 7 лет тюремного заключения.

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Теги:
расследование, полиция, кишинев, Чеканы, магазин


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