Чеканы в своем "репертуаре": преступник опустошил кассу прямо при продавце

КИШИНЕВ, 27 апр - Sputnik. Сотрудники оперативной бригады Инспектората полиции сектора Чеканы задержали 31-летнего жителя столицы по подозрению в совершении кражи.
Экипаж полиции администрация торговой точки вызвала после того, как было обнаружено хищение 2 тысяч 900 леев из кассового аппарата.
Злоумышленник воспользовался ситуацией и, сделав заказ, во время того, как продавец отвернулся от кассы, выгреб оттуда все содержимое и скрылся неизвестном направлении.
Инцидент произошел по улице Джинта Латинэ и, благодаря оперативным действиям полиции, преступника удалось задержать "по горячим следам".
Подозреваемого в совершении кражи доставили на допрос в Инспекторат полиции сектора Чеканы. Следователи установили причастность мужчины к 7 кражам и 2 ограблениям, совершенным н Чеканах в течение марта-апреля нынешнего года.
Мужчина ранее был судим и отбывал наказание в пенитенциаре за аналогичные преступления. Если по указанным криминальным эпизодам суд докажет его вину, вору грозит от 5 до 7 лет тюремного заключения.
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