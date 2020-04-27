Чеканы в своем "репертуаре": преступник опустошил кассу прямо при продавце

Во время карантина и чрезвычайного положения некоторые ловкие на руку граждане используют момент для того, чтобы поживиться, не прикладывая к этому особых усилий, пример тому -криминальный инцидент в столичном секторе Чеканы.

КИШИНЕВ, 27 апр - Sputnik. Сотрудники оперативной бригады Инспектората полиции сектора Чеканы задержали 31-летнего жителя столицы по подозрению в совершении кражи.

Экипаж полиции администрация торговой точки вызвала после того, как было обнаружено хищение 2 тысяч 900 леев из кассового аппарата.

Инцидент произошел по улице Джинта Латинэ и, благодаря оперативным действиям полиции, преступника удалось задержать "по горячим следам".

Подозреваемого в совершении кражи доставили на допрос в Инспекторат полиции сектора Чеканы. Следователи установили причастность мужчины к 7 кражам и 2 ограблениям, совершенным н Чеканах в течение марта-апреля нынешнего года.

Мужчина ранее был судим и отбывал наказание в пенитенциаре за аналогичные преступления. Если по указанным криминальным эпизодам суд докажет его вину, вору грозит от 5 до 7 лет тюремного заключения.

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