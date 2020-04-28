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Конопля

Не квартира, а плантация: в Кишиневе организовали наркопритон - видео

© CC0 / Pixabay / herbalhemp
Происшествия
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20200428/30045150/ne-kvartira-a-plantatsiya-v-kishineve-organizovali-narkopriton.html

Кишиневские оперативники видели многое, но чтобы вся квартира была превращена в плантацию по выращиванию запрещенных растений - впервые.

КИШИНЕВ, 28 апр - Sputnik. Столичный житель организовал в одной из квартир целое криминальное предприятие - в прихожей, в обеих комнатах, на кухне и даже в подсобке он в вазонах выращивал коноплю, создав по всему жилищу постоянное дневное освещение и внимательно следящий за поливом кустов и качеством почвы. 

Всего в квартире наркоторговца обнаружили 108 больших кустов конопли и десятки маленьких вазонов с рассадой. Также изъяли и "готовую продукцию" - десятки расфасованных стограммовых пакетиков с марихуаной, которые предприимчивый домовладелец намеревался реализовать в ближайшее время. 

От своего криминального "предприятия" кишиневский ботаник намеревался выручить порядка 400 тысяч леев. Сейчас все запрещенные вещества и растения у мужчины изъяли, если суд признает его виновным, в ближайшее время он может провести в тюрьме до 6 лет. 

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Теги:
распространение, хранение, наркотики, квартира


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