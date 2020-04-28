Несовершеннолетняя, зараженная COVID-19, сбежала из больницы в Кишиневе

КИШИНЕВ, 28 апр — Sputnik. Несовершеннолетняя уроженка Сорок, инфицированная коронавирусом нового типа, сбежала прошлой ночью из Муниципальной детской клинической инфекционной больницы, расположенной в Кишиневе.
Информацию Sputnik Молдова подтвердила пресс-секретарь столичной полиции Наталья Стати.
"По сообщениям врачей, вчера вечером несовершеннолетняя находилась в больничной палате, а утром врач обнаружил ее отсутствие", - отметила собеседница.
Это не первый случай, когда пациенты, инфицированные новым коронавирусом, покидают медицинские учреждения. Все они были позже обнаружены правоохранителями.
Зараженные COVID-19, покидающие медицинские учреждения до полного излечения, рискуют получить штраф до 25 тысяч леев.
Коронавирус в Молдове
За весь период пандемии в Молдове коронавирусом заразились 3 тысячи 481 человек, 975 - выздоровели, а 103 - скончались.
В Молдове введено чрезвычайное положение из-за коронавируса.
Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #ОставайсяДома, #StaiAcasa.
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