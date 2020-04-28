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Больничная палата.

Несовершеннолетняя, зараженная COVID-19, сбежала из больницы в Кишиневе

© AFP 2020 / ODD ANDERSEN
Происшествия
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Коронавирус нового типа распространяется по миру (912)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20200428/30047210/nesovershennoletnyaya-zarazhennaya-COVID-19-sbezhala-iz-bolnitsy-v-kishineve.html

Все подразделения Генерального инспектората полиции участвуют в установлении местонахождения 17-летней пациентки, сбежавшей из больницы в Кишиневе.

КИШИНЕВ, 28 апр — Sputnik. Несовершеннолетняя уроженка Сорок, инфицированная коронавирусом нового типа, сбежала прошлой ночью из Муниципальной детской клинической инфекционной больницы, расположенной в Кишиневе.

Информацию Sputnik Молдова подтвердила пресс-секретарь столичной полиции Наталья Стати. 

"По сообщениям врачей, вчера вечером несовершеннолетняя находилась в больничной палате, а утром врач обнаружил ее отсутствие", - отметила собеседница.

Центр COVID-19 в Кишиневе
© Photo : Facebook / Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova / PETKOGLO SERGEY
Пациент с COVID-19, сбежавший из больницы, обнаружен полицией
Полицию об этом инциденте оповестили утром 28 апреля. Правоохранительные органы предпринимают все меры для установления местонахождения 17-летней девушки. Задействованы сотрудники всех подразделений Генерального инспектората полиции.

Это не первый случай, когда пациенты, инфицированные новым коронавирусом, покидают медицинские учреждения. Все они были позже обнаружены правоохранителями.

Зараженные COVID-19, покидающие медицинские учреждения до полного излечения, рискуют получить штраф до 25 тысяч леев.

Коронавирус в Молдове

За весь период пандемии в Молдове коронавирусом заразились 3 тысячи 481 человек, 975 - выздоровели, а 103 - скончались.

В Молдове введено чрезвычайное положение из-за коронавируса.

Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #ОставайсяДома, #StaiAcasa.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (912)

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