Несовершеннолетняя, зараженная COVID-19, сбежала из больницы в Кишиневе

Все подразделения Генерального инспектората полиции участвуют в установлении местонахождения 17-летней пациентки, сбежавшей из больницы в Кишиневе.

КИШИНЕВ, 28 апр — Sputnik. Несовершеннолетняя уроженка Сорок, инфицированная коронавирусом нового типа, сбежала прошлой ночью из Муниципальной детской клинической инфекционной больницы, расположенной в Кишиневе.

Информацию Sputnik Молдова подтвердила пресс-секретарь столичной полиции Наталья Стати.

"По сообщениям врачей, вчера вечером несовершеннолетняя находилась в больничной палате, а утром врач обнаружил ее отсутствие", - отметила собеседница.

Полицию об этом инциденте оповестили утром 28 апреля. Правоохранительные органы предпринимают все меры для установления местонахождения 17-летней девушки. Задействованы сотрудники всех подразделений Генерального инспектората полиции.

Это не первый случай, когда пациенты, инфицированные новым коронавирусом, покидают медицинские учреждения. Все они были позже обнаружены правоохранителями.

Зараженные COVID-19, покидающие медицинские учреждения до полного излечения, рискуют получить штраф до 25 тысяч леев.

Коронавирус в Молдове

За весь период пандемии в Молдове коронавирусом заразились 3 тысячи 481 человек, 975 - выздоровели, а 103 - скончались.

В Молдове введено чрезвычайное положение из-за коронавируса.

Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #ОставайсяДома, #StaiAcasa.

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