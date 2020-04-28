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Детский сад

Удивительный рассказ в карантин: как в Рыбнице потерялась девочка

© CC0 / Pixabay / PhotoMIX-Company
Происшествия
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20200428/30056639/udivitelnyy-rasskaz-v-karantin-kak-v-rybnitse-poteryalas-devochka.html

Несмотря на то, что улицы практически пусты из-за введения чрезвычайного положения и карантина, в одном из приднестровских городов потерялся ребенок.

ТИРАСПОЛЬ, 28 апр – Sputnik. В Рыбнице в течение часа нашлись родители маленькой девочки по имени Ника, которая потерялась на улице. В соединении семьи приняло участие немало людей.

"Девочку возле магазина "Магнолия" заметила продавщица. Родителей рядом с малышкой не было. Нику привели в Рыбницкий ОВД. На вид девочке около трех лет. Малышка одета чисто, опрятно, на голове бантики", - описали в сводке рыбницкие правоохранители.

Больничная палата.
© Photo : Miroslav Rotari.
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Родители нашлись быстро. Маме Ники позвонили знакомые, которые прочитали сообщение ведомства в социальных сетях. Женщина сразу прибежала в отдел.

"Выяснили: пока мама девочки отлучилась по делам, малышка с бабушкой пошли в гости. Спустя время, собрались домой, но Ника, не дожидаясь взрослых, вышла на улицу сама. И пошла…", - рассказали историю удивительного исчезновения.

Когда девочка поняла, что на улице одна, подошла к магазину. Здесь ее и заметила продавец и набрала "102". Правоохранители говорят: малышка испугалась, плакала. Сотрудники отделения купили Нике сок и сладости.

Сейчас девочка дома со своими родителями.

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Теги:
потерялся ребенок, Приднестровье


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