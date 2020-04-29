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Линия электропередач

Подросток получил серьезную травму после падения с опоры ЛЭП

© Sputnik / Сергей Пятаков
Происшествия
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20200429/30061000/podrostok-poluchil-sereznuyu-travmu-posle-padeniya-s-opory-linii-elektroperedachi.html

После опасного инцидента, произошедшего с несовершеннолетним, компания Premier Energy выступила с разъяснениями по произошедшему случаю.

КИШИНЕВ, 29 апр - Sputnik. Подросток из Ниспоренского района серьезно пострадал после падения с перекладины опоры линии электропередачи (ЛЭП) напряжением 10 киловольт, на которую он поднялся во время игры в компании друзей.

По оценкам специалистов, инцидент произошел из-за серьезных нарушений правил безопасности в охранной зоне электросетей и рискованного поведения подростка, что привело к падению с высоты и могло стать причиной поражения электрическим током.

© CC0 / Pixabay / billcosmos
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По словам очевидцев, во время игры на поляне мальчик начал подниматься на перекладину столба. Друзья пытались убедить его не делать этого и спуститься, но подросток не последовал их советам. Находясь на высоте около 6 метров, он потерял равновесие и упал. Один из свидетелей случившегося сразу же позвал взрослого, находящегося поблизости, который обратился в службу "112".

Прибыв на место происшествия, врачи оказали пострадавшему первую помощь и доставили его в отделение травматологии районной больницы, где у пострадавшего диагностировали перелом таза.

АО Premier Energy рекомендует взрослым не оставлять детей без присмотра и разъяснять им необходимость строгого соблюдения правил безопасности.

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