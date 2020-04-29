Подросток получил серьезную травму после падения с опоры ЛЭП

КИШИНЕВ, 29 апр - Sputnik. Подросток из Ниспоренского района серьезно пострадал после падения с перекладины опоры линии электропередачи (ЛЭП) напряжением 10 киловольт, на которую он поднялся во время игры в компании друзей.
По оценкам специалистов, инцидент произошел из-за серьезных нарушений правил безопасности в охранной зоне электросетей и рискованного поведения подростка, что привело к падению с высоты и могло стать причиной поражения электрическим током.
Прибыв на место происшествия, врачи оказали пострадавшему первую помощь и доставили его в отделение травматологии районной больницы, где у пострадавшего диагностировали перелом таза.
АО Premier Energy рекомендует взрослым не оставлять детей без присмотра и разъяснять им необходимость строгого соблюдения правил безопасности.
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