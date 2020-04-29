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Канцелярские принадлежности для левшей

В Кишиневе задержали подозреваемую в подделке подписей

© Sputnik / Григорий Сысоев
Происшествия
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20200429/30062287/chisinau-zaderzhali-moshennitsu-ona-poddelyvala-podpisi-i-poluchala-kredity.html

Сотрудники полиции нашли и задержали женщину, подозреваемую в подделке документов и получении денег под поручительство других людей, которые об этом не знали.

КИШИНЕВ, 29 апр - Sputnik. Сотрудники Инспектората полиции столичного сектора Рышкановка задержали 23-летнюю девушку, подозреваемую в мошенничестве.

По данным следствия, в 2019 году она использовала документы и подпись няни, которую наняла для заботы о собственном ребенке, и получила в одной из многочисленных компаний по микрокредитованию населения 4 тысячи 194 лея.

Причем жертва обмана, которая находилась в момент криминальной авантюры с ребенком подозреваемой, ничего не знала о произошедшем. Обман вскрылся, когда на имя уже бывшей няни начали приходить письма с требованием погасить процентные ставки по кредиту в установленные компанией сроки. 

На вырученную сумму мошенница сразу же приобрела новый мобильный телефон, но задержать ее оперативникам удалось лишь сейчас. Следователи установили, что девушка уже не в первый раз привлекается к ответственности за совершение мошеннических действий.

Суд будет рассматривать вопрос о виновности подозреваемой в соответствии со статьей о "Подделке, продаже или использовании фальшивых документов и подписей" Уголовного Кодекса Молдовы. Девушке грозит до 2 лет тюремного заключения и штраф до 32 тысяч леев.

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Теги:
расследование, полиция, мошенница, задержание, Кишинев


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