В Гагаузии местные депутаты объявили стихийное бедствие: причина - засуха

Наиболее пострадали от засухи посевы в центральных и южных районах страны, сложная ситуация - и в гагаузской автономии.

КИШИНЕВ, 29 апр - Sputnik. Депутаты Народного собрания АТО Гагауз-Ери постановили признать территорию автономию зоной стихийного бедствия в связи с беспрецедентной гидрологической засухой, наиболее затронувшей южные регионы республики.

"Объявить территорию АТО Гагаузия зоной стихийного бедствия по причине засухи в сельском хозяйстве", - сказано в решении народных избранников гагаузской автономии. © Sputnik / Miroslav Rotari Мороз: при засухе поможет кардинальная смена структуры посевов

Соответствующий вердикт депутаты НСГ приняли по результатам доклада главы Управления агропромышленного комплекса автономии о критическом состоянии, сложившемся в сельском хозяйстве из-за длительного отсутствия осадков в осенне-весенний период.

Депутаты Народного собрания обратились в правительство Молдовы с запросом о признании последствий гидрологической засухи стихийным бедствием.

Власти региона намерены обратиться за помощью не только в кабинет министров Молдовы, но и к представителям администрации регионов Российской Федерации, Турецкой республики, европейским партнерам страны для оказания автономии гуманитарной помощи.

Гидрологическая засуха в Молдове длится более трех месяцев подряд. Еженедельно Гидрометеорологическая служба республики продлевает "желтый код" метеоопасности в связи с отсутствием осадков и низкой водностью в реках и озерах страны. При этом, аграриев просят максимально рационально использовать водные ресурч в связи со сложившейся ситуацией.

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