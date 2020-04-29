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Сухая растительность на молдавском лугу

В Гагаузии местные депутаты объявили стихийное бедствие: причина - засуха

© Sputnik / Yana Zaharova
Происшествия
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20200429/30067592/v-gagauzii-obyavili-stikhiynoe-bedstvie-prichina-zasukha.html

Наиболее пострадали от засухи посевы в центральных и южных районах страны, сложная ситуация - и в гагаузской автономии.

КИШИНЕВ, 29 апр - Sputnik. Депутаты Народного собрания АТО Гагауз-Ери постановили признать территорию автономию зоной стихийного бедствия в связи с беспрецедентной гидрологической засухой, наиболее затронувшей южные регионы республики. 

"Объявить территорию АТО Гагаузия зоной стихийного бедствия по причине засухи в сельском хозяйстве", - сказано в решении народных избранников гагаузской автономии.
Виктор Мороз
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Соответствующий вердикт депутаты НСГ приняли по результатам доклада главы Управления агропромышленного комплекса автономии о критическом состоянии, сложившемся в сельском хозяйстве из-за длительного отсутствия осадков в осенне-весенний период.

Депутаты Народного собрания обратились в правительство Молдовы с запросом о признании последствий гидрологической засухи стихийным бедствием. 

Власти региона намерены обратиться за помощью не только в кабинет министров Молдовы, но и к представителям администрации регионов Российской Федерации, Турецкой республики, европейским партнерам страны для оказания автономии гуманитарной помощи. 

Гидрологическая засуха в Молдове длится более трех месяцев подряд. Еженедельно Гидрометеорологическая служба республики продлевает "желтый код" метеоопасности в связи с отсутствием осадков и низкой водностью в реках и озерах страны. При этом, аграриев просят максимально рационально использовать водные ресурч в связи со сложившейся ситуацией.

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Теги:
постановление, Народное собрание, стихийное бедствие, Гагаузия


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