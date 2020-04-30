Десятки гектаров земли в огне: спасатели ликвидировали свыше 30 пожаров

КИШИНЕВ, 30 апр - Sputnik. Более 30 возгораний сухой растительности ликвидировали сотрудники Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям МВД Молдовы за минувшие сутки по всей стране.

"Один из пожаров, который уничтожил восемь гектаров травы, произошел в столичном пригороде Будешты. Помощь спасателей понадобилась и в населенном пункте Слобозия-Хородиште, Резинского района. А на окраине Бельц огонь уничтожил два гектара сухой растительности", - отметили в инспекторате.

Подобные инциденты также зарегистрированы в селах Цариград (Дрокиевский район), Раковец (Сорокский район), Порумбешты (Кантемирский район), Бороганы (Леовский район), а также в Абаклии (Басарабяска).

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"С начала года из-за пожаров сухой растительности пострадали свыше девяти тысяч гектаров территорий по всей стране", - добавили в ведомстве.

Генинспекторат по чрезвычайным ситуациям в очередной раз призывает граждан не поджигать сухую растительность и бытовые отходы. В условиях сильного ветра и пониженной влажности огонь может быстро распространяться.

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Сотрудники лесного хозяйства обеспокоены неблагоприятной тенденцией и осуждают безответственность лиц, которые в силу разных обстоятельств стали причастными к возгораниям растительности. Это несет угрозу и жизни людей, и окружающей среде, а также огромные материальные убытки.

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