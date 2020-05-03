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Спасатели ведут поиски

Трагедия в Хынчештском районе — в пруду близ села утонул мужчина

© Photo : Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al MAI
Происшествия
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20200503/30111046/tragediya-v-khyncheshtskom-rayone-v-prudu-bliz-sela-utonul-muzhchina.html

По данным Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям, с начала этого года четыре человека погибли в водных бассейнах страны.

КИШИНЕВ, 3 мая - Sputnik. В пруду возле села Каракуй Хынчештского района спасатели обнаружили тело утонувшего местного жителя.

Рыбалка на тонком льду.
© Sputnik / Михаил Мордасов
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Сотрудники Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС) прибыли на место происшествия после звонка в службу 112, поступившего от родственников мужчины, который исчез из дома.

Чтобы извлечь тело утонувшего из воды, спасателям потребовалось более трех часов. Полиция ведет расследование, чтобы установить обстоятельства происшедшего.

ГИЧС обратился к жителям Молдовы с призывом быть осторожными на воде. По данным спасателей, с начала этого года уже четыре человека погибли в водных бассейнах страны.

Последний случай произошел на прошлой неделе в районе Дрокия. Восьмилетний мальчик был найден без признаков жизни у берега реки Куболта. Ребенок пропал из дома около 19.00, направившись к реке и был найден родственниками, когда уже было слишком поздно.

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Теги:
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