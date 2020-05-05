13:48 05 Мая 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.64
  • USD17.97
  • RUB0.24
  • RON4.06
  • UAH0.67
Поиск
Молоток в зале судебных заседаний

Суд вынес приговор отцу, издевавшемуся над собственной дочерью

© Sputnik / Андрей Старостин
Происшествия
Получить короткую ссылку
124 0 0
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20200505/30130455/sud-vynes-prigovor-ottsu-izdevavshemusya-nad-sobstvennoy-docheryu.html

Об ужасах, которые творились в жизни несовершеннолетней, рассказал ее дядя: отцом ребенка заинтересовались правоохранительные органы.

КИШИНЕВ, 5 мая – Sputnik. Суд приговорил 44-летнего жителя Теленештского района к 16 годам лишения свободы с отбыванием в тюрьме строго режима за изнасилование 13-летней дочери. Об этом сообщили во вторник в Генеральной прокуратуре Молдовы.

Следствие продолжалось с мая 2018 года после того, как дядя девочки обратился в органы опеки, которые, в свою очередь, - в правоохранительные органы.

"Мужчина не признал вину. Однако Теленештская прокуратура доказала, что в 2015-2017 годах обвиняемый совершал действия сексуального характера по отношении дочери. Все происходило, пока мать девочки находилась на заработках за границей", - отметили в прокуратуре.

Пострадавшую допросили. Она призналась в том, что делал с ней отец.

На данный момент девочка находится на попечении бабушки.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Насилие в молдавских семьях - почему все чаще в ход идут кулаки
Полиция о насилии в семье: "Во многих случаях у нас связаны руки"


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Репетиция воздушной части парада Победы в Москве - фото
Читайте стихи о войне: спикер Совета Федерации России о 75-летии Победы
Читайте стихи о войне: спикер Совета Федерации России о 75-летии Победы
Число пассажиров общественного транспорта падает
Число пассажиров общественного транспорта в Молдове сокращается

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться