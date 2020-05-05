Суд вынес приговор отцу, издевавшемуся над собственной дочерью

Об ужасах, которые творились в жизни несовершеннолетней, рассказал ее дядя: отцом ребенка заинтересовались правоохранительные органы.

КИШИНЕВ, 5 мая – Sputnik. Суд приговорил 44-летнего жителя Теленештского района к 16 годам лишения свободы с отбыванием в тюрьме строго режима за изнасилование 13-летней дочери. Об этом сообщили во вторник в Генеральной прокуратуре Молдовы.

Следствие продолжалось с мая 2018 года после того, как дядя девочки обратился в органы опеки, которые, в свою очередь, - в правоохранительные органы.

"Мужчина не признал вину. Однако Теленештская прокуратура доказала, что в 2015-2017 годах обвиняемый совершал действия сексуального характера по отношении дочери. Все происходило, пока мать девочки находилась на заработках за границей", - отметили в прокуратуре.

Пострадавшую допросили. Она призналась в том, что делал с ней отец.

На данный момент девочка находится на попечении бабушки.

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