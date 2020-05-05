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Задержание нарушитель наручники infractor reținere cătușe mascat fulger ofițer poliția

"Прогулка" не удалась: за что задержали подростков в Кишиневе - видео

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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20200505/30135356/progulka-ne-udalas-chto-grozit-podrostkam-ugnavshim-avtomobil-v-kishineve.html

Несмотря на то, что молодые люди неоднократно подвергались уголовному преследованию, это не стало для них жизненным уроком.

КИШИНЕВ, 5 мая - Sputnik. Сотрудники инспектората полиции столичного сектора Буюканы задержали двух несовершеннолетних жителей Кишинева за угон автомобиля.

В правоохранительные органы обратился 33-летний мужчина, который сообщил о том, что его автомобиль марки Volkswagen Transporter, припаркованный на ул. А. Матеевича, угнали. 

После проведения следственных мероприятий, полицейские обнаружили машину оставленной в городе. Действия 17-летних правонарушителей попали в объектив камер видеонаблюдения, стражи порядка установили маршрут перемещения угонщиков. Личности подозреваемых были установлены, их доставили в районный инспекторат полиции для допроса.

Злоумышленники признали свою вину и сообщили, что похитили автомобиль, чтобы покататься. Ранее молодые люди неоднократно подвергались уголовному преследованию за аналогичные преступления.

Подросткам грозит наказание в виде штрафа в размере от 29 тысяч до 67 тысяч 500 леев или лишение свободы на срок от года до 3 лет.

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