19:58 05 Мая 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.64
  • USD17.97
  • RUB0.24
  • RON4.06
  • UAH0.67
Поиск
Пожар. Архивное фото

Серьезный пожар произошел на одном из складов в Кишиневе

© Sputnik / Григорий Сысоев
Происшествия
Получить короткую ссылку
148 0 0
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20200505/30136760/Sereznyy-pozhar-proizoshel-na-odnom-iz-skladov-v-Kishineve.html

По предварительным данным, огонь уничтожил материальные ценности, находившиеся на площади в шесть квадратных метров.

КИШИНЕВ, 5 мая – Sputnik. Пожар на одном из складов в молдавской столице на улице Заводская, 2 произошел во вторник. Об этом сообщили в Генеральном инспекторате по чрезвычайным ситуациям МВД Молдовы.

Склад на улице Заводская, 2 в Кишиневе
Склад на улице Заводская, 2 в Кишиневе

Звонок в Единую службу спасения поступил в 10.23. Огонь вспыхнул в складском помещении, где хранились пластиковые пробки, используемых для упаковки игристых вин.

"Возгорание локализовали в 10.36. Спасателям удалось предотвратить распространение огня и более серьезного пожара", - отметили в инспекторате.

Пожар.
© Sputnik / Caitlin Ochs
Молдавский огненный хоррор: самые крупные пожары, которые потрясли страну
Всего на место происшествия направили сразу восемь пожарных расчетов, однако с возгоранием справились первые прибывшие экипажи спасателей, таким образом часть спецмашин отправили обратно в части.

По предварительным данным, огонь уничтожил материальные ценности, находившиеся на площади в шесть квадратных метров. Однако пожарным удалось спасти вещи и складские помещения общей площадью в тысячу квадратных метров.

"В результате инцидента никто не пострадал. Причины и обстоятельства произошедшего будут выяснены. Всего за сутки произошло свыше 40 ситуаций, где потребовалась помощь спасателей", - добавили в инспекторате.

В 2016 году в складе, который расположен на улице Заводская, 9 произошел серьезный пожар, который унес жизни двоих человек - спасателя и сотрудницы склада.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Пожар во Флорештах: в Молдове продолжает гореть сухая растительность


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Репетиция воздушной части парада Победы в Москве - фото
Грузия должна чтить героев - Нино Бурджанадзе присоединилась к Фронтовой перекличке
Нино Бурджанадзе о роли Грузии в Великой Отечественной
Число пассажиров общественного транспорта падает
Число пассажиров общественного транспорта в Молдове сокращается

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться