Серьезный пожар произошел на одном из складов в Кишиневе

По предварительным данным, огонь уничтожил материальные ценности, находившиеся на площади в шесть квадратных метров.

КИШИНЕВ, 5 мая – Sputnik. Пожар на одном из складов в молдавской столице на улице Заводская, 2 произошел во вторник. Об этом сообщили в Генеральном инспекторате по чрезвычайным ситуациям МВД Молдовы.

Склад на улице Заводская, 2 в Кишиневе

Звонок в Единую службу спасения поступил в 10.23. Огонь вспыхнул в складском помещении, где хранились пластиковые пробки, используемых для упаковки игристых вин.

"Возгорание локализовали в 10.36. Спасателям удалось предотвратить распространение огня и более серьезного пожара", - отметили в инспекторате.

Всего на место происшествия направили сразу восемь пожарных расчетов, однако с возгоранием справились первые прибывшие экипажи спасателей, таким образом часть спецмашин отправили обратно в части.

По предварительным данным, огонь уничтожил материальные ценности, находившиеся на площади в шесть квадратных метров. Однако пожарным удалось спасти вещи и складские помещения общей площадью в тысячу квадратных метров.

"В результате инцидента никто не пострадал. Причины и обстоятельства произошедшего будут выяснены. Всего за сутки произошло свыше 40 ситуаций, где потребовалась помощь спасателей", - добавили в инспекторате.

В 2016 году в складе, который расположен на улице Заводская, 9 произошел серьезный пожар, который унес жизни двоих человек - спасателя и сотрудницы склада.

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