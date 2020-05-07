Тройное ДТП в Кишиневе: есть жертва - видео

В результате происшествия понадобилась помощь спасателей для извлечения мужчины, заблокированного в искореженном автомобиле.

КИШИНЕВ, 7 мая - Sputnik. Вечером 6 мая на Балканском шоссе в Кишиневе произошла серьезная авария с участием трех транспортных средств - столкнулись "легковушка" Dacia Logan, принадлежащая службе такси, а также грузовики MAN и VOLVO. По данным Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС) МВД Молдовы, звонок в Единую службу экстренных вызовов "112" был получен в 22.45.

В результате удара, 24-летний водитель Dacia Logan оказался заблокированным в искореженном авто. Мужчину вызволили спасатели. На месте работали два экипажа ГИЧС, которые также очистили проезжую часть от разлившегося топлива.

Спасателям и пожарным сектора Рышкановка муниципия Кишинев пришлось выполнить непростую задачу по вызволению мужчины, так как у пострадавшего были множественные травмы.

Водителя доставили в реанимационное отделение для оказания срочной медицинской помощи, однако утром 7 мая Генеральный инспекторат полиции Кишинева сообщил, что, несмотря на усилия врачей, пострадавший скончался.

Полиция начала расследование всех обстоятельств дорожного происшествия. Предварительно установлено, что за рулем грузовика MAN был 49-летний водитель, а за рулем VOLVO - 45-летний мужчина .

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