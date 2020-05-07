Школьница подозревается в торговле детьми и распространении наркотиков

Девушка знакомилась с будущими жертвами в социальных сетях, а также "вербовала" школьниц гимназии, в которой она учится.

КИШИНЕВ, 7 мая - Sputnik. Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам Республики Молдова задержала несовершеннолетнюю, обвиняемую в торговле детьми с целью сексуальной эксплуатации в Кишиневе.

При содействии Центра по борьбе с торговлей людьми было установлено, что в 2018-2020 годах 17-летняя девушка заставляла подростков из социально уязвимых семей употреблять наркотики и заниматься проституцией за деньги.

По данным прокуратуры, она знакомилась и выбирала будущих жертв в социальных сетях, а также среди школьниц гимназии, в которой она учится. Позже 17-летняя школьница находила клиентов и снимала жильё в различных секторах столицы для оказания интимных услуг. Часто девушки ждали клиентов прямо на улице, чаще всего - на Каля Мошилор в столице.

Ежедневно подростки в возрасте от 15 до 17 лет обслуживали около 5-8 клиентов, а деньги, полученные от них, забирала обвиняемая. В обмен на это подростки получали только продукты питания и наркотики типа PVP ( так называемая "соль"), которые вызывают быструю зависимость.

Подозреваемая был задержана в столичном секторе Чокана. После задержания на 24 часа прокуроры выдвинули ей обвинение. По решению судьи, 17-летнего подростка поместили под предварительный арест на 25 дней с целью продолжения расследования.

Если вина девушки в суде будет доказана, в силу того, что обвиняемая не достигла совершеннолетия, ей грозит тюремное заключение сроком до 12 с половиной лет.

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