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Происшествия

ДТП в Унгенах: водителя пришлось госпитализировать

© Sputnik / Miroslav Rotari
Происшествия
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20200510/30206459/dtp-v-ungenakh-voditelya-prishlos-gospitalizirovat.html

Один участников движения не посчитал нужным уступить дорогу другому водителю, что привело к столкновению.

КИШИНЕВ, 10 мая - Sputnik. Нарушение правил дорожного движения привело к серьезному ДТП на улицах Унген. Автомобиль Dacia столкнулся с машиной марки Mercedes.

Тройное ДТП в Кишиневе
© Photo : Facebook / Direcţia de Poliţie a mun.Chişinău
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По данным полиции, за рулем первого авто находился 45-летний водитель, именно он не уступил дорогу. Другим авто управлял 20-летний молодой человек, который соблюдал все правила.

В результате столкновения пострадал 45-летний водитель, его госпитализировали с различными травмами.

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"Сотрудники полиции установили, что ни один из водителей не был пьян в момент происшествия", - заявила Sputnik Молдова пресс-секретарь Инспектората полиции Унген Кристина Викол.

Правоохранители продолжают выяснять все обстоятельства аварии. Виновному грозит штраф.

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