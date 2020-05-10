ДТП в Унгенах: водителя пришлось госпитализировать

Один участников движения не посчитал нужным уступить дорогу другому водителю, что привело к столкновению.

КИШИНЕВ, 10 мая - Sputnik. Нарушение правил дорожного движения привело к серьезному ДТП на улицах Унген. Автомобиль Dacia столкнулся с машиной марки Mercedes.

По данным полиции, за рулем первого авто находился 45-летний водитель, именно он не уступил дорогу. Другим авто управлял 20-летний молодой человек, который соблюдал все правила.

В результате столкновения пострадал 45-летний водитель, его госпитализировали с различными травмами.

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"Сотрудники полиции установили, что ни один из водителей не был пьян в момент происшествия", - заявила Sputnik Молдова пресс-секретарь Инспектората полиции Унген Кристина Викол.

Правоохранители продолжают выяснять все обстоятельства аварии. Виновному грозит штраф.

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