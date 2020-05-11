Пожизненное заключение грозит троим жителям Хынчешсткого района за убийство

КИШИНЕВ, 11 мая - Sputnik. Трое жителей Хынчештского района предстанут перед судом по обвинению в умышленном убийстве. Как отметили в Генеральной прокуратуре Молдовы, если их вину докажут, им грозит до 20 лет тюрьмы или пожизненное заключение.
Согласно материалам дела, злоумышленники избили мужчину, а затем отвезли его на машине, оставив тело у ручья возле села Сэрата-Галбенэ.
"Вскоре все трое были опознаны и задержаны, а затем помещены под стражу, где находятся по сей день", - отметили в Генпрокуратуре.
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