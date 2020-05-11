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Молоток судьи

Пожизненное заключение грозит троим жителям Хынчешсткого района за убийство

© AP Photo / Charlie Neibergall
Происшествия
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20200511/30209439/pozhiznennoe-zaklyuchenie-grozit-troim-zhitelyam-hincesti-raion-za-ubiystvo.html

Согласно материалам дела, злоумышленники избили мужчину, а затем отвезли его на машине, оставив тело у ручья возле села Сэрата-Галбенэ.

КИШИНЕВ, 11 мая - Sputnik. Трое жителей Хынчештского района предстанут перед судом по обвинению в умышленном убийстве. Как отметили в Генеральной прокуратуре Молдовы, если их вину докажут, им грозит до 20 лет тюрьмы или пожизненное заключение.

Молоток в зале судебных заседаний
© Sputnik / Андрей Старостин
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По данным ведомства, инцидент произошел 14 октября 2019 года. Между подозреваемыми в возрасте 19, 28 и 50 лет и жертвой возник конфликт.

Согласно материалам дела, злоумышленники избили мужчину, а затем отвезли его на машине, оставив тело у ручья возле села Сэрата-Галбенэ.

"Вскоре все трое были опознаны и задержаны, а затем помещены под стражу, где находятся по сей день", - отметили в Генпрокуратуре.

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