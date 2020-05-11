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Спасатели ведут поиски

В Днестре утонул мужчина — уже шестеро погибших в водоемах с начала года

© Photo : Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al MAI
Происшествия
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20200511/30210313/v-dnestre-utonul-muzhchina-uzhe-shest-pogibshikh-v-vodoemakh-s-nachala-goda.html

Спасатели выехали на место происшествия после звонка в службу "112", поисковая операция длилась несколько часов.

КИШИНЕВ, 11 мая — Sputnik. Сотрудники Генинспектората по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС) провели операцию по поиску утонувшего в Днестре в окрестностях города Криуляны мужчины.

Спасатели выехали на вызов после звонка в службу "112". Поиски длились несколько часов. В итоге спасатели обнаружили тело 20-летнего молодого человека, который погиб, решив искупаться.

Обстоятельства происшествия устанавливаются полицией.

По данным ГИЧС, с начала года в водоемах Молдовы погибли уже шестеро человек.

Третьего мая в пруду возле села Каракуй Хынчештского района спасатели обнаружили тело утонувшего местного жителя. Ранее у берега реки Куболта был найден восьмилетний мальчик без признаков жизни.

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Теги:
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