В Днестре утонул мужчина — уже шестеро погибших в водоемах с начала года

КИШИНЕВ, 11 мая — Sputnik. Сотрудники Генинспектората по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС) провели операцию по поиску утонувшего в Днестре в окрестностях города Криуляны мужчины.
Спасатели выехали на вызов после звонка в службу "112". Поиски длились несколько часов. В итоге спасатели обнаружили тело 20-летнего молодого человека, который погиб, решив искупаться.
Обстоятельства происшествия устанавливаются полицией.
По данным ГИЧС, с начала года в водоемах Молдовы погибли уже шестеро человек.
Третьего мая в пруду возле села Каракуй Хынчештского района спасатели обнаружили тело утонувшего местного жителя. Ранее у берега реки Куболта был найден восьмилетний мальчик без признаков жизни.
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