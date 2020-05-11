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Punctul comun de trecere a frontierei de stat Palanca

Гражданин Украины незаконно пересек границу Молдовы - что ему грозит

© Photo : Guvernul Republicii Moldova
Происшествия
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20200511/30215426/grazhdanin-ukrainy-nezakonno-peresek-granitsu-moldovy-chto-emu-grozit.html

После задержания нарушитель государственной границы Республики Молдова объяснил причину противозаконного поступка.

КИШИНЕВ, 11 мая - Sputnik. Гражданин Украины незаконно пересек территорию Молдовы. Его обнаружили пограничные полицейские контрольно-пропускного пункта "Паланка" вблизи государственной границы страны. Патруль пограничной полиции сектора "Тудора-1" наблюдал за передвижением нарушителя, который через территорию молдавского государства пытался попасть на Украину. Мужчина был задержан, правонарушение задокументировано.

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© Photo : Державна прикордонна служба України
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В ходе расследования на основании документов, которые были у гражданина Украины, выяснилось, что ему 20 лет, он прописан в селе Краснополье Шумского района. На допросе молодой человек оправдал свой поступок тем, что намеревался добраться в Одессу, но для того, чтобы быстрее туда попасть, попытался пройти через территорию Молдовы.

После составления протокола о незаконном пересечении государственной границы Молдовы, нарушитель был передан властям соседней страны в пункте пропуска "Тудора". Сотрудники уголовного расследования регионального управления Погранполиции продолжают выяснять все обстоятельства для привлечения гражданина Украины к уголовной ответственности в соответствии с молдавским законодательством.

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