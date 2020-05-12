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Машина полиции, архивное фото.

"Ночные бабочки" в Кишиневе неудержимы: полиция провела спецрейд - видео

© Sputnik / Miroslav Rotari
Происшествия
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20200512/30227332/nochnye-babochki-v-kishineve-neuderzhimy-politsiya-provela-spetsreyd.html

Пока большинство граждан сидят на самоизоляции в условиях карантина, женщины легкого поведения стараются заработать - сотрудники полиции вынуждены были провести рейд, в ходе которого оштрафовали "жриц любви".

КИШИНЕВ, 12 мая - Sputnik. Для некоторых закон не писан даже во время карантина - в этом лично убедились сотрудники управления по наблюдению за общественным порядком столичной полиции, которые провели спецрейд в центре города. 

Сотрудники полиции следили за тем, как жители и гости столицы соблюдают требуемые карантинные ограничения, однако на улице Каля Басарабией в Кишиневе обнаружили группу женщин. Они предоставляли проезжающим автомобилистам услуги весьма пикантного характера.

Одна из задержанных женщин, в возрасте 53 лет, отказалась предоставить сотрудникам правоохранительных органов удостоверение личности, несмотря на требование сотрудников полиции. Таким образом, в соответствии с решениями Комиссии по чрезвычайным ситуациям, она была оштрафована на 22 тысячи 500 леев. 

В отношении другой женщины, которая, по данным правоохранительных органов также предоставляла интимные услуги на трассе в центре столицы, была выбрана мера пресечения в виде штрафа в 450 леев, согласно статье 89 Кодекса об административных нарушениях РМ - "Занятие проституцией".

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Теги:
штрафы, рейд, полиция, проституция


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