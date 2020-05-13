Страшное ДТП в Дондюшанах: один человек погиб

Водитель авто не справился с управлением на одной из национальных трасс Молдовы, в итоге машина вылетела за пределы дорожного полотна.

КИШИНЕВ, 13 мая – Sputnik. В ночь на среду на трассе R-8 Дондюшень – Атаки между селами Климэуць и Мошана произошло серьезное ДТП. В результате погиб 44-летний мужчина.

Пресс-секретарь Бричанской полиции Светлана Талпэ рассказала корреспонденту Sputnik, что погибший был жителем Окницкого района.

По ее словам, авария произошла из-за потери управления.

© Photo : Inspectoratul de Poliție Dondușeni Авария на трассе.

"Тело мужчины обнаружили в 02.00. В Единую службу спасения "112" позвонил другой водитель, который проезжал мимо", - заявила Талпэ.

© Photo : Inspectoratul de Poliție Dondușeni Поврежденное авто.

Собеседница уточнила, что полицейские, прибывшие на место ДТП, установили, что авто марки Renault вылетело с трассы, несколько раз перевернулось, врезалось в дерево и упало в кювет. Водитель выпал из автомобиля и скончался от полученных травм.

© Photo : Inspectoratul de Poliție Dondușeni Машина врезалась в дерево боком.

Полиция выясняет все обстоятельства происшествия.

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