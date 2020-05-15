Жестокое преступление в Мелешенах: обвиняемым вынесен приговор

Двум обвиняемым вынесены приговоры за жестокое преступление, совершенное в прошлом году в молдавском селе Мелешены.

КИШИНЕВ, 15 мая – Sputnik. К 12 годам лишения свободы и пожизненному заключению, соответственно, приговорены двое обвиняемых за преступление, совершенное в селе Мелешены Каларашского района в ночь с 3 на 4 октября 2019 года.

Районные прокуроры доказали вину по трем статьям: "грабеж", "умышленное убийство" и "привлечение несовершеннолетнего к преступной деятельности".

Злоумышленники ворвались в дом 63-летней женщины, связали хозяйку и жестоко избили ее, затем забрали 4 тысячи леев, найденных в доме, и скрылись. От полученных травм пенсионерка скончалась. Хозяйку дома обнаружили со связанными руками и ногами. На теле и голове женщины было множество следов от ударов.

Участниками преступления оказались трое мужчин, среди них - 17-летний юноша. Двое из подозреваемых пытались скрыться, но были задержаны в Румынии, недалеко от румыно-венгерской границы. По ходатайству прокуратуры Республики Молдова, их экстрадировали и отдали в руки правосудия.

По решению инстанции, осужденные обязаны выплатить наследнику жертвы моральный и материальный ущерб.

Ранее несовершеннолетний сообщник также был задержан, он признал свою вину. Молодой человек - односельчанин жертвы. В конце прошлого года его приговорили к 3 годам и 8 месяцам лишения свободы.

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