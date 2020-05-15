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Кража

В Кишиневе активизировались домушники - полиция вышла с предупреждением

© CC0 / Pixabay / TheDigitalWay
Происшествия
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20200515/30260866/v-kishineve-aktivizirovalis-domushniki-politsiya-vyshla-s-preduprezhdeniem.html

В столичной полиции предупреждают: даже во время карантина надо быть максимально бдительными, выходя из своего жилища. Квартирные воры используют любой удобный момент ради криминальной наживы.

КИШИНЕВ, 15 мая - Sputnik. Сотрудники Инспектората полиции столичного сектора Буюканы задержали 31-летнего мужчину, подозреваемого в совершении серии квартирных краж. 

По данным следствия, подозреваемый ограбил две квартиры, а также склад одного из предприятий в Кишиневе. Среди наживы домушника оказались дорогостоящие телевизоры и оргтехника, а также инструменты, которые он украл со склада.

Общая сумма материального ущерба, нанесенного владельцам вещей, оценивается сотрудниками правоохранительных органов в 14 тысяч 500 леев.

На допросе в Инспекторате полиции Буюкан мужчина полностью сознался в содеянном, сообщив следователям, что в квартиры и подсобные помещения проникал, используя отмычки или взламывая замки. 

Если суд признает вину мужчины, ему грозит до 4 лет тюремного заключения или штраф в размере от 32 до 67 тысяч леев. Следователи также установили, что домушник уже отбывал ранее срок заключения за совершение аналогичных преступлений. 

В связи с активизацией квартирных воров в столице полиция вышла с предупреждением. 

Для того, чтобы обезопасить свою квартиру и не остаться без ценных вещей, в столичной полиции рекомендуют не забывать закрывать дверь на замок, даже если вы отправляетесь на несколько минут к соседям. Также всегда следует проверять, закрыта ли дверь на замок на ночь - забывчивость может сыграть злую шутку с хозяевами. 

Необходимо всегда проверять, куда вы кладете ключи от входной двери - если вы потеряли один из комплектов, необходимо в срочном порядке заменить дверной замок.

Следует научить детей не отвечать на вопросы незнакомцев и на уверения в том, что определенная личность является вашим знакомым, а вы разрешили ему взять ключи или забрать какие-то вещи из дома.

Если вы планируете уехать в отпуск или на несколько дней по делам, попросите кого-нибудь из родственников или соседей, чтобы периодически присматривали за вашей квартирой.

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Теги:
кражи, квартиры, воры, предупреждение, полиция


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