Смертельное ДТП в центре Кишинева - полиция вышла с разъяснением

В столичной полиции рассказали о дорожно-транспортном происшествии, которое случилось минувшей ночью и унесло жизни двоих людей.

КИШИНЕВ, 17 мая - Sputnik. Два человека погибли в результате сильного столкновения нескольких автомобилей в центре молдавской столицы. Инцидент произошел на проспекте Штефана чел Маре минувшей ночью. Об этом корреспонденту Sputnik Молдова рассказала пресс-секретарь столичной полиции Наталья Стати.

"Основными причинами фатального ДТП, случившегося на перекрестке улиц Штефан чел Маре и Измаил, оказалось несоблюдение правил дорожного движения и безответственное поведение за рулем", - уточнила Стати. © Sputnik / Miroslav Rotari Страшное ДТП в Дондюшанах: один человек погиб

Участниками ДТП стали 27-летний водитель автомобиля "Audi" и 39-летний шофер машины такси модели "Toyota".

"В такси находился пассажир. В результате инцидента на дороге машина марки "Audi" врезалась в автомобиль модели "Dacia Logan", за рулем которого находился 40-летний мужчина. Машина румынского производства врезалась в автомобиль "Wolkswagen", припаркованный на обочине", - рассказала Стати.

В результате страшного ДТП водитель машины "Toyota" скончался на месте, а пассажирка, сидевшая рядом, позже ушла из жизни в больнице из-за полученных травм.

Сотрудники Патрульной полиции завели уголовное дело по факту инцидента. Виновных в страшном ДТП предстоит установить следствию.

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