00:07 19 Мая 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.25
  • USD17.81
  • RUB0.24
  • RON3.98
  • UAH0.67
Поиск
Задержание

Двое патрульных полицейских подозреваются в пассивной коррупции - подробности

Происшествия
Получить короткую ссылку
88 0 0
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20200518/30285417/dvoe-patrulnykh-politseyskikh-podozrevayutsya-v-passivnoy-korruptsii.html

По заявлению водителя, обратившегося по телефону национальной антикоррупционной линии, полицейские, находясь при исполнении, потребовали и получили от него 200 евро, пообещав взамен не составлять административный протокол о нарушении.

КИШИНЕВ, 18 мая - Sputnik. Двое патрульных полицейских были задержаны на 72 часа по подозрению в пассивной коррупции офицерами Национальной службы по борьбе с коррупцией (НЦБК) и Службой внутренней защиты и борьбы с коррупцией МВД.

По заявлению водителя, обратившегося по телефону национальной антикоррупционной линии, полицейские, находясь при исполнении, потребовали и получили от него 200 евро, пообещав взамен не составлять административный протокол о нарушении и не отправлять автомобиль на спецстоянку.

© CC0 / Pixabay / pasja1000
Попались с поличным: двоим чиновникам грозит до 10 лет тюрьмы за взятку

По факту нарушения закона возбуждено уголовное дело в соответствии со статьей 32 Уголовного кодекса Республики Молдова "Пассивная коррупция". Если подозреваемых признают виновными, им грозит от 5 до 10 лет лишения свободы и штраф в размере от 6 до 8 тысяч условных единиц, а также лишение права занимать государственные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 7 до 10 лет.

Антикоррупционная прокуратура уточняет, что с начала года выявлены семь случаев коррупции среди полицейских.

Ведется следствие.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

 

По теме

Двое кишиневских полицейских попались на вымогательстве
За неделю Центр антикоррупции изъял активы на сумму в четверть миллиона


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Организованный мир: как в разных странах соблюдают социальную дистанцию
В Сирии появилась памятная табличка на месте гибели летчика Романа Филипова
В Сирии появилась памятная табличка на месте гибели летчика Романа Филипова
Политический туризм
"Политический туризм" в парламенте Молдовы

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться