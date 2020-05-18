Двое патрульных полицейских подозреваются в пассивной коррупции - подробности

По заявлению водителя, обратившегося по телефону национальной антикоррупционной линии, полицейские, находясь при исполнении, потребовали и получили от него 200 евро, пообещав взамен не составлять административный протокол о нарушении.

КИШИНЕВ, 18 мая - Sputnik. Двое патрульных полицейских были задержаны на 72 часа по подозрению в пассивной коррупции офицерами Национальной службы по борьбе с коррупцией (НЦБК) и Службой внутренней защиты и борьбы с коррупцией МВД.

По заявлению водителя, обратившегося по телефону национальной антикоррупционной линии, полицейские, находясь при исполнении, потребовали и получили от него 200 евро, пообещав взамен не составлять административный протокол о нарушении и не отправлять автомобиль на спецстоянку.

По факту нарушения закона возбуждено уголовное дело в соответствии со статьей 32 Уголовного кодекса Республики Молдова "Пассивная коррупция". Если подозреваемых признают виновными, им грозит от 5 до 10 лет лишения свободы и штраф в размере от 6 до 8 тысяч условных единиц, а также лишение права занимать государственные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 7 до 10 лет.

Антикоррупционная прокуратура уточняет, что с начала года выявлены семь случаев коррупции среди полицейских.

Ведется следствие.

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