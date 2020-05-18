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Задержание

Водителю, спровоцировавшему ДТП в Кишиневе, продлили предварительный арест

© Sputnik / Miroslav Rotari
Происшествия
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20200518/30290122/voditelyu-sprovotsirovavshemu-dtp-v-Kishineve-prodlili-arest.html

Продолжается расследование смертельной аварии в центре Кишинева в ночь на понедельник. В этих целях водителю, спровоцировавшему ДТП, продлили арест.

КИШИНЕВ, 18 мая – Sputnik. Водителя автомобиля Audi, который в ночь на воскресенье спровоцировал смертельную аварию в центре Кишинева, поместили под предварительный арест на 72 часа.

О этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

"Судьи полностью удовлетворили просьбу прокуратуры Кишинева арестовать этого гражданина на 30 дней", - говорится в сообщении ведомства.

Сообщается, что задержанный в период с 2016 по 20220 год совершил шесть нарушений, за которые уже понес наказание. 

Происшествия
© Sputnik / Miroslav Rotari
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В понедельник на брифинге, глава Национального инспектората по общественной безопасности Серджиу Паю заявил, что открыто уголовное дело по статье 264, пункт 5 УК Молдовы.

Эта статья предусматривает наказание от 6 до 10 лет заключения за нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение телесного повреждения средней тяжести или иного вреда здоровью.

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Также Паю отметил, что расследование этого дела под строгим надзором не только Министерства внутренних дел, но и других структур страны.

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