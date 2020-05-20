Служитель закона помогал преступной группировке: жертвой стал гражданин России

КИШИНЕВА, 20 мая – Sputnik. Бывший прокурор антикоррупционной прокуратуры Республики Молдова обвиняется в мошенничестве в особо крупных размерах и превышении власти, совершенных в интересах организованной преступной группы. Фигурант был задержан, а его сообщник, руководитель одной из молдавских компаний, объявлен в розыск после того, как, узнав из прессы о задержании бывшего прокурора, подался в бега.

По данным прокуратуры, уголовное дело на обоих было возбуждено после того, как бывший директор компании из сферы переработки агропродукции, гражданин России, был неправомерно отстранен от руководства и лишен всего принадлежащего ему имущества на общую сумму свыше 1,8 миллиона евро.

В 2018 году, когда антикоррупционная прокуратура незаконно возбудила уголовное дело на гражданина России, все его имущество было отчуждено, в то время как он находился под предварительным арестом в Кишиневе, а документы о передаче имущественных прав были подписаны в здании кишиневского суда, расположенного в секторе Буюканы, а также в офисах антикоррупционной прокуратуры.

Российский гражданин был неправомерно отстранен от управления компанией и лишен всего своего имущества - квартиры в Лондоне (Великобритания) на сумму 1,2 миллиона евро, недвижимости в городе Краснодар (Российская Федерация) стоимостью 130 тысяч евро. Кроме того, 120 тысяч евро были перечислены с его счета несколькими траншами, а 365 тысяч евро - переведены с банковских счетов из Швейцарии на счета одного из банков Приднестровья.

Прокуроры подали запрос с просьбой об аресте бывшего прокурора на 30 дней. Расследование продолжается.

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