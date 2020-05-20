Они оставляли авто без колес и магнитол: в Молдове задержали похитителей

Сотрудники правоохранительных органов пресекли деятельность преступной группировки, которая промышляла воровством комплектующих и ценных вещей из автомобилей, припаркованных на обочинах дорог.

КИШИНЕВ, 20 мая - Sputnik. Лидера криминального сообщества - 37 летнего жителя столицы - задержали в среду следователи Генерального инспектората полиции Молдовы совместно с сотрудниками Прокуратуры Кишинева. Также были задержаны его "подельники", которых подозревают в совершении десятков автокраж в городе за последние три месяца.

По данным следствия, деятельность группировки была четко структурирована - у каждого из ее членов была своя, криминальная роль.

Как правило, воры покушались на дорогие автомобили, особенно типа "гибрид", поскольку комплектующие к ним - наиболее дорогостоящие.

В ходе обысков по месту жительства и в в гаражах, принадлежащих сообщникам, были найдены детали, о пропаже которых в органы правопорядка заявили владельцы автомобилей, на которые покусились воры.

Если вина задержанных будет доказана в суде, всем им грозит от 7 до 12 лет тюремного заключения, лидер группировки помещен под 30-дневный арест в изолятор временного содержания.

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