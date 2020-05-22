Кому карантин, кому время поживы: в Кишиневе задержали автоворов - видео

Сотрудники полиции пресекли деятельность автоворов - они зарабатывали на жизнь во время карантина, снимая дорогостоящие детали с иномарок.

КИШИНЕВ, 22 мая - Sputnik. Следователям Инспектората полиции столичного сектора Буюканы удалось задержать двоих молодых людей, уроженцев Хынчештского района Молдовы, которых подозревают в совершении кражи комплектующих к дорогостоящим автомобилям.

По данным следствия, под покровом ночи подозреваемые проникли в помещение автосервиса, расположенного по улице И. Раду на Буюканах, украв два катализатора с автомобиля модели "Mercedes S 600". Стоимость ущерба, нанесенного владельцу иномарки, составила 23 тысячи 364 лея.

По горячим следам сотрудникам правоохранительных органов выявили злоумышленников, на допросе в Инспекторате они полностью сознались в содеянном. Следователи также установили, что молодые люди ранее были судимы за совершение аналогичных преступлений.

Сейчас в отношении обоих заведены уголовные дела по факту кражи, если суд признает их вину, задержанным грозит до 4 лет тюрьмы, штраф до 67 тысяч леев или от 180 до 240 часов общественно-полезных работ.

Чтобы ваш автомобиль не подвергся ограблению, сотрудники полиции рекомендуют:

перед выходом из салона всегда проверять, закрыты ли окна, даже если владелец покидает машину всего на несколько минут;

убедиться, что не оставили ключи в замке зажигания;

на ночь парковать авто в специально оборудованных и хорошо освещенных местах, где работают охранники или проходят полицейские патрули;

не хранить на видных местах в салоне ценные вещи - сумки, портмоне, драгоценности или электронные девайсы;

в случаи ограбления автомобиля внимательно проследить, не остались ли на месте происшествия следы, оставленные преступниками, - отпечатки протекторов обуви, видимые следы от рук и пальцев. И только после этого вызвать полицию и дождаться приезда криминалистов.

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