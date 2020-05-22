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Угон автомобиля

Кому карантин, кому время поживы: в Кишиневе задержали автоворов - видео

© CC0 / Pixabay / TheDigitalWay
Происшествия
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20200522/30332400/ne-karantin-a-sposob-pozhivitsya-v-kishineve-zaderzhali-avtovorov-video.html

Сотрудники полиции пресекли деятельность автоворов - они зарабатывали на жизнь во время карантина, снимая дорогостоящие детали с иномарок.

КИШИНЕВ, 22 мая - Sputnik. Следователям Инспектората полиции столичного сектора Буюканы удалось задержать двоих молодых людей, уроженцев Хынчештского района Молдовы, которых подозревают в совершении кражи комплектующих к дорогостоящим автомобилям. 

По данным следствия, под покровом ночи подозреваемые проникли в помещение автосервиса, расположенного по улице И. Раду на Буюканах, украв два катализатора с автомобиля модели "Mercedes S 600". Стоимость ущерба, нанесенного владельцу иномарки, составила 23 тысячи 364 лея. 

По горячим следам сотрудникам правоохранительных органов выявили злоумышленников, на допросе в Инспекторате они полностью сознались в содеянном. Следователи также установили, что молодые люди ранее были судимы за совершение аналогичных преступлений. 

Сейчас в отношении обоих заведены уголовные дела по факту кражи, если суд признает их вину, задержанным грозит до 4 лет тюрьмы, штраф до 67 тысяч леев или от 180 до 240 часов общественно-полезных работ.

Чтобы ваш автомобиль не подвергся ограблению, сотрудники полиции рекомендуют: 

  • перед выходом из салона всегда проверять, закрыты ли окна, даже если владелец покидает машину всего на несколько минут; 
  • убедиться, что не оставили ключи в замке зажигания; 
  • на ночь парковать авто в специально оборудованных и хорошо освещенных местах, где работают охранники или проходят полицейские патрули; 
  • не хранить на видных местах в салоне ценные вещи - сумки, портмоне, драгоценности или электронные девайсы; 
  • в случаи ограбления автомобиля внимательно проследить, не остались ли на месте происшествия следы, оставленные преступниками, - отпечатки протекторов обуви, видимые следы от рук и пальцев. И только после этого вызвать полицию и дождаться приезда криминалистов.

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Теги:
расследование, полиция, задержание, Кишинев, автомобили, воры


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