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DSE pompieri пожарные пожарники

Ситуация риска: сразу в нескольких случаях понадобилась помощь спасателей

© Sputnik / Евгений Панасенко
Происшествия
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20200524/30345448/situatsiya-riska-srazu-v-neskolkikh-sluchayakh-ponadobilas-pomosch-spasateley.html

Пламя полыхнуло на территории одного из частных домохозяйств в Бельцах: пожарники сработали оперативно и не допустили распространения огня.

КИШИНЕВ, 24 мая – Sputnik. За сутки помощь молдавских спасателей потребовалась в 31 случае риска. В частности, произошло возгорание на территории домохозяйства в секторе "Извораш" в Бельцах.

Пожар в Бельцах
© Photo : Facebook / Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al MAI
Последствия пожара в Бельцах.

"Пожар вспыхнул в гараже на площади в 24 квадратных метра. На место происшествия прибыл экипаж спасателей, которые в скором времени локализовали очаг, предотвратив распространение пламени на жилой дом", - отметили в Генинспекторате по чрезвычайным ситуациям МВД Молдовы.

Пожар. Архивное фото
© Sputnik / Григорий Сысоев
Серьезный пожар произошел на одном из складов в Кишиневе

По информации ведомства, в результате инцидента никто не пострадал, однако огонь уничтожил материальные ценности, которые находились в гараже.

Сотрудники Генинспектората по чрезвычайным ситуациям также предотвратили два пожара в квартирах в жилых домах в городе Страшены и в Кишиневе.

"В обоих случаях спасатели тушили еду на плите, которая загорелась и представляла опасность для жильцов, а также их имущества", - добавили в структуре.

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