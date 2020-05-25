Сотрудник Пограничной полиции Молдовы задержан за взятку - подробности

На одном из пограничных пунктов Молдовы прошли обыски для выяснения обстоятельств, при которых пограничник получил деньги за послабления при пересечении границы.

КИШИНЕВ, 25 мая - Sputnik. Сотрудник Генерального инспектората пограничной полиции МВД подозревается в пассивной коррупции. По данным правоохранительного ведомства, мужчина помог пересечь государственную границу на КПП "Кагул-Оанча", получив за это незаконное вознаграждение.

На основании информации, собранной работниками Службы внутренней безопасности и борьбы с коррупцией МВД совместно с Антикоррупционной прокуратурой, возбуждено уголовное дело по статье "Пассивная коррупция".

Для подтверждения полученных данных был проведен обыск на КПП "Кагул-Оанча".

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Ведется следствие для выяснения всех обстоятельств по данному делу.

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