Пожар на территории Moldexpo в Кишиневе: прибыли несколько спецрасчетов

Клубы дыма и языки пламени: несколько пожарных расчетов трудятся над тушением пожара на территории комплекса Moldexpo.

КИШИНЕВ, 26 мая – Sputnik. Пожар на территории выставочного комплекса Moldexpo произошел утром во вторник: горит крыша одного из помещений.

"Пожар. Casa moderna. На место отправлены несколько спецрасчетов. Горит крыша. Жертв нет. Подробности по данному инциденту будут позже", - заявила Sputnik пресс-секретарь Генинспектората по чрезвычайным ситуациям МВД Молдовы Лилиана Пушкашу.

На территории Moldexpo находится также центр COVID-19, куда привозят пациентов с подозрением на коронавирус нового типа.

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