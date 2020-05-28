Мальчик, пропавший в Хынчештах, найден мертвым

Ребенка обнаружили на территории домовладения, где живет его семья, полиция продолжает расследование.

КИШИНЕВ, 28 мая — Sputnik. Шестилетний мальчик, который пропал из дома в Хынчештах, был найден мертвым в четверг днем на территории дома, где живет его семья.

Факт обнаружения тела ребенка для Sputnik Молдова подтвердил источник в комиссариате полиции Хынчешт: "Мальчик найден мертвым. О ходе расследования будет заявлено дополнительно".

Информацию о трагедии подтвердил в социальных сетях и примар (мэр) Хынчешт Александру Ботнарь.

Шестилетний мальчик разыскивался родственниками и полицией после того, как пропал 26 мая. Поиск ребенка также вели волонтеры.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova