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Полиция

Мальчик, пропавший в Хынчештах, найден мертвым

Происшествия
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20200528/30398918/malchik-propavshiy-v-khyncheshtakh-nayden-mertvym.html

Ребенка обнаружили на территории домовладения, где живет его семья, полиция продолжает расследование.

КИШИНЕВ, 28 мая — Sputnik. Шестилетний мальчик, который пропал из дома в Хынчештах, был найден мертвым в четверг днем на территории дома, где живет его семья.

Факт обнаружения тела ребенка для Sputnik Молдова подтвердил источник в комиссариате полиции Хынчешт: "Мальчик найден мертвым. О ходе расследования будет заявлено дополнительно".

Информацию о трагедии подтвердил в социальных сетях и примар (мэр) Хынчешт Александру Ботнарь.

Шестилетний мальчик разыскивался родственниками и полицией после того, как пропал 26 мая. Поиск ребенка также вели волонтеры.

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