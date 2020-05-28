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Колодец

В Каушанском районе мужчина найден мертвым в колодце

Могилевское ОУМЧС
Происшествия
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20200528/30403809/v-kaushanskom-rayone-muzhchina-nayden-mertvym-v-kolodtse.html

С помощью спасателей тело погибшего извлекли с восьмиметровой глубины, правоохранительные органы ведут расследование.

КИШИНЕВ, 28 мая — Sputnik. В селе Фырлэдень Каушанского района команда спасателей извлекла из колодца погибшего мужчину.

По сообщению Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС), звонок в службу 112 поступил в четверг, в 15 часов. Прибывшие на место происшествия спасатели после проведения необходимых работ извлекли из колодца глубиной восемь метров тело 32-летнего местного жителя.

Обстоятельства происшествия выясняет полиция.

В середине мая сотрудникам ГИЧС удалолсь спасти 68-летнюю женщину, которая упала в колодец в селе Пепень Сынжерейского района. Ранее, 30 апреля, была спасена пожилая женщина, упавшая в колодец в городе Дрокия. А в середине апреля спасатели помогли выбраться из колодца 72-летней женщине в селе Колибаш Кагульского района.

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Теги:
колодец


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