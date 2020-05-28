23:58 28 Мая 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.49
  • USD17.69
  • RUB0.25
  • RON4.02
  • UAH0.66
Поиск
Inspectoratul Național de Patrulare al IGP

Полиция Кишинева: за последние 72 часа произошло почти 100 аварий

© Sputnik / Miroslav Rotari
Происшествия
Получить короткую ссылку
58 0 0
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20200528/30404247/politsiya-kishineva-za-poslednie-72-chasa-proizoshlo-pochti-100-avariy.html

До 31 мая в дневное и ночное время патрульные полицейские будут усиленно следить за порядком на национальных и местных трассах по всей Молдове.

КИШИНЕВ, 28 мая – Sputnik. За последние 72 часа сотрудники отдела по надзору за транспортом и дорожным движением управления полиции муниципия Кишинев зарегистрировали 98 дорожно-транспортных происшествий. В 92-х случаях автовладельцам был нанесен материальный ущерб, а в шести авариях пострадали семь человек.

В среду, 27 мая, на улице Миорица в Кишиневе произошло ДТП с участием автомобиля Mazda, 46-летний водитель которого совершил столкновение c машиной Peugeot. После проведения алкотеста выяснилось, что водитель первого автомобиля пьян.

В отношении нарушителей возбуждены уголовные дела. В случае дорожных аварий, повлекших материальный ущерб, водителей оштрафовали на сумму от 900 до 1500 леев и начислением 6 штрафных пунктов.

Патрульный экипаж.
© Sputnik / Miroslav Rotari
Десять дней особого контроля на дорогах Молдовы: что нужно знать водителям

Ранее Национальный инспекторат по общественной безопасности Республики Молдова объявил о старте акции "10 дней спецмер по борьбе с ДТП на дорогах". До 31 мая в дневное и ночное время патрульные полицейские будут усиленно следить за порядком на национальных и местных трассах по всей Молдове для того, чтобы напомнить водителям о важности дисциплины за рулём, от которой зависит жизнь и здоровье не только автовладельцев, но и пешеходов. 

В оперативных мероприятиях задействованы офицеры спецназа Fulger и представители департамента по борьбе с коррупцией Генерального инспектората полиции.

По окончании кампании по предотвращению ДТП, состоится пресс-конференция, на которой будут обнародованы результаты спецрейдов патрульных экипажей. 

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Новые детали ДТП с такси в Кишиневе: полиция обнародовала подробности
Водителю, спровоцировавшему ДТП в Кишиневе, продлили предварительный арест
Резонансное ДТП в Кишиневе: что предлагает мэрия


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Сочи готовится к открытию туристического сезона - фото
Лавров раскритиковал Запад за использование пандемии коронавируса в своих целях
Лавров раскритиковал Запад за использование пандемии COVID-19 в своих целях
Школьный календарь 2020-2021
Школьный календарь 2020-2021: все каникулы

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться