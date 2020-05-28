Полиция Кишинева: за последние 72 часа произошло почти 100 аварий

До 31 мая в дневное и ночное время патрульные полицейские будут усиленно следить за порядком на национальных и местных трассах по всей Молдове.

КИШИНЕВ, 28 мая – Sputnik. За последние 72 часа сотрудники отдела по надзору за транспортом и дорожным движением управления полиции муниципия Кишинев зарегистрировали 98 дорожно-транспортных происшествий. В 92-х случаях автовладельцам был нанесен материальный ущерб, а в шести авариях пострадали семь человек.

В среду, 27 мая, на улице Миорица в Кишиневе произошло ДТП с участием автомобиля Mazda, 46-летний водитель которого совершил столкновение c машиной Peugeot. После проведения алкотеста выяснилось, что водитель первого автомобиля пьян.

В отношении нарушителей возбуждены уголовные дела. В случае дорожных аварий, повлекших материальный ущерб, водителей оштрафовали на сумму от 900 до 1500 леев и начислением 6 штрафных пунктов.

Ранее Национальный инспекторат по общественной безопасности Республики Молдова объявил о старте акции "10 дней спецмер по борьбе с ДТП на дорогах". До 31 мая в дневное и ночное время патрульные полицейские будут усиленно следить за порядком на национальных и местных трассах по всей Молдове для того, чтобы напомнить водителям о важности дисциплины за рулём, от которой зависит жизнь и здоровье не только автовладельцев, но и пешеходов.

В оперативных мероприятиях задействованы офицеры спецназа Fulger и представители департамента по борьбе с коррупцией Генерального инспектората полиции.

По окончании кампании по предотвращению ДТП, состоится пресс-конференция, на которой будут обнародованы результаты спецрейдов патрульных экипажей.

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