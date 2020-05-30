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Пожар. Архивное фото

Возгорание в Кишиневе — два пожарных расчета тушили магазин около часа

© Sputnik / Владимир Астапкович
Происшествия
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20200530/30419772/pozhar-chisinau-dva-pozharnykh-rascheta-tushili-magazin-okolo-chasa.html

За последние сутки спасатели и пожарные в Молдове выезжали на вызовы в связи с экстренными ситуациями более тридцати раз, в одном из эпизодов речь шла о возгорании в магазине.

КИШИНЕВ, 30 мая — Sputnik. В ночь с пятницы на субботу на улице Албишоара в столице произошел пожар. Звонок в Службу экстренных вызовов "112" поступил в 00.33. Уже через десять минут на место происшествия прибыли два пожарных расчета, сообщили в Генеральном инспекторате по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС).

Очаг возгорания находился в пристройке к магазину. Чтобы полностью ликвидировать огонь, потребовалось около часа. Завершились работы спасателей в 1.46. Жертв нет.

Однако серьезно пострадало само здание и товары, которые хранились внутри.

Обстоятельства возникновения пожара расследуются экспертами.

За последние сутки спасатели и пожарные 33 раза выезжали на экстренные вызовы, сообщили в ГИЧС.

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Теги:
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