Возгорание в Кишиневе — два пожарных расчета тушили магазин около часа

КИШИНЕВ, 30 мая — Sputnik. В ночь с пятницы на субботу на улице Албишоара в столице произошел пожар. Звонок в Службу экстренных вызовов "112" поступил в 00.33. Уже через десять минут на место происшествия прибыли два пожарных расчета, сообщили в Генеральном инспекторате по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС).
Очаг возгорания находился в пристройке к магазину. Чтобы полностью ликвидировать огонь, потребовалось около часа. Завершились работы спасателей в 1.46. Жертв нет.
Однако серьезно пострадало само здание и товары, которые хранились внутри.
Обстоятельства возникновения пожара расследуются экспертами.
За последние сутки спасатели и пожарные 33 раза выезжали на экстренные вызовы, сообщили в ГИЧС.
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