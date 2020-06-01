Сотрудников посольства России в Молдове эвакуировали - детали

КИШИНЕВ, 1 июн - Sputnik. Всех сотрудников посольства России в Молдове эвакуировали из здания в понедельник утром из-за сообщения о бомбе. Эту информацию подтвердили корреспонденту Sputnik Молдова в пресс-службе кишиневской полиции.
"Сообщение в Инспекторат полиции сектора Буюкань поступило в 11.27. Сообщили, что здание посольства России в Молдове на проспекте Штефана чел Маре заминировано. Туда сразу отправились все профильные службы, зону оцепили, персонал эвакуировали. Полиция выясняет все обстоятельства", - заявила пресс-секретарь кишиневской полиции Наталья Стати.
Как сообщает корреспондент Sputnik, находящийся у здания посольства, оцепление снимают.
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