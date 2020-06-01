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Сообщение о бомбе в посольстве России в Кишиневе

В полиции сообщили, что было в сумке, найденной у здания посольства России

© Sputnik / Victor Ciobanu
Происшествия
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60030
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20200601/30439183/soobschenie-o-bombe-v-posolstve-russia-podrobnosti-ot-politsiii.html

Полиция представила новую информацию по поводу сообщения о "минировании" здания посольства России в Молдове.

КИШИНЕВ, 1 июн - Sputnik. Сообщение о бомбе в здании посольства России в Молдове оказалось ложным. Об этом сообщила корреспонденту Sputnik Молдова пресс-секретарь управления полиции Кишинева Наталья Стати.

"После проведенных проверок по периметру сотрудники службы Bombteh на расстоянии 15-20 метров от здания обнаружили подозрительную зеленую сумку. Ее осмотрели. В ней не было найдено взрывоопасных предметов", - заявила Стати.

Она уточнила, что в сумке нашли одежду.

Alertă cu bombă la Ambasada Federației Ruse
© Sputnik / Victor Ciobanu
Сообщение о бомбе в посольстве России в Кишиневе.

Сообщение в Инспекторат полиции сектора Буюкань поступило в 11.27. Неизвестный заявил, что здание посольства России в Молдове на проспекте Штефана чел Маре заминировано. Туда сразу отправились все профильные службы, зону оцепили, персонал эвакуировали. Позже оцепление сняли.

 

Согласно статье 281 УК РМ, заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели людей, причинения имущественного ущерба в крупных размерах или наступления иных тяжких последствий, наказывается штрафом от 550 до 850 условных единиц, или неоплачиваемым трудом в пользу общества на срок от 180 до 240 часов, или лишением свободы на срок до 2 лет.

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