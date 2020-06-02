Инцидент на железной дороге — на севере Республики Молдова произошел новый эпизод, связанный с возгоранием состава.

КИШИНЕВ, 2 июн — Sputnik. На железнодорожном перегоне Окница-Бельцы, в черте города Дондюшаны произошел пожар в составе дизель-поезда.

© Sputnik / Пожар на железной дороге: вблизи Дондюшан загорелся локомотив дизель-поезда

Как сообщил Sputnik Молдова оперативный дежурный Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям, возгорание произошло в локомотиве. На место происшествия выехали два пожарных расчета, которые оперативно потушили пожар.

Пострадавших нет.

© Sputnik / Пожар на железной дороге: вблизи Дондюшан загорелся локомотив дизель-поезда

В декабре 2019 года близ города Вулканешты на ходу загорелся товарный состав с 54 вагонами, перевозивший зерно. Вагоны не были затронуты огнем, пострадал лишь двигатель и корпус локомотива.

В июле и августе 2019 года пресса сообщала о трех случаях возгорания в пассажирских поездах, все они следовали по маршруту Бельцы - Унгены.

В одном случае вагон тепловоза сгорел полностью.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova