Трагедия в Оргеевском районе: взрыв уничтожил дом, погибла женщина

В ранние утренние часы спасатели тушили пожар в одном из сел Оргеевского района Молдовы. По предварительным данным, причиной пожара стал взрыв баллона с газом, который и уничтожил частный дом.

КИШИНЕВ, 3 июн - Sputnik. Утром в среду сотрудники Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям МВД Молдовы приняли участие в тушении пожара, который возник в результате взрыва в частном доме в селе Погребень Оргеевского района республики.

Звонок в единую службу спасения поступил в 05:43 утра, на место происшествия незамедлительно выехали два экипажа спасателей.

Прибыв на место возгорания, пожарные обнаружили дом, практически полностью объятый пламенем, крыша жилища прогорела и провалилась. © Sputnik / Наталья Селиверстова В Подмосковье от взрыва практически разорвало пополам жилой дом - видео

После того, как огонь был локализован, спасатели обнаружили на месте происшествия обгорелое тело женщины - хозяйки дома, которой в момент гибели было 56 лет.

По предварительным данным, причиной трагедии стал взрыв баллона с газом пропан-бутан, после чего возник пожар. Открыто дело, специалисты устанавливают точные причины трагедии.

За минувшие сутки спасатели принимали участие в ликвидации 30 рисковых ситуаций, выезжая на звонки, поступавшие от граждан республики.

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