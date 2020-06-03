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Тушение пожара, архивное фото.

Трагедия в Оргеевском районе: взрыв уничтожил дом, погибла женщина

© Sputnik / Григорий Сысоев
Происшествия
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20200603/30462184/tragediya-v-orgeevskom-rayone-vzryv-unichtozhil-dom-pogibla-zhenschina.html

В ранние утренние часы спасатели тушили пожар в одном из сел Оргеевского района Молдовы. По предварительным данным, причиной пожара стал взрыв баллона с газом, который и уничтожил частный дом.

КИШИНЕВ, 3 июн - Sputnik. Утром в среду сотрудники Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям МВД Молдовы приняли участие в тушении пожара, который возник в результате взрыва в частном доме в селе Погребень Оргеевского района республики. 

Звонок в единую службу спасения поступил в 05:43 утра, на место происшествия незамедлительно выехали два экипажа спасателей. 

Прибыв на место возгорания, пожарные обнаружили дом, практически полностью объятый пламенем, крыша жилища прогорела и провалилась.
Полиция и скорая помощь
© Sputnik / Наталья Селиверстова
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После того, как огонь был  локализован, спасатели обнаружили на месте происшествия обгорелое тело женщины - хозяйки дома, которой в момент гибели было 56 лет. 

По предварительным данным, причиной трагедии стал взрыв баллона с газом пропан-бутан, после чего возник пожар. Открыто дело, специалисты устанавливают точные причины трагедии. 

За минувшие сутки спасатели принимали участие в ликвидации 30 рисковых ситуаций, выезжая на звонки, поступавшие от граждан республики.

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Теги:
Оргеевский район, утечка, газ, взрыв, пожар


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