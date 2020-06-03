Мужчину, уснувшего на железнодорожных путях, насмерть сбил поезд

Полиция возбудила уголовное дело по данному происшествию и приступила к выяснению всех обстоятельств трагедии, устанавливается личность погибшего.

КИШИНЕВ, 3 июн – Sputnik. Мужчина 30 лет погиб после того, как на него наехал поезд. По версии следствия, возможно, он уснул на железнодорожных путях. Пресс-секретарь столичной полиции, Наталья Стати, заявила для Sputnik Молдова, что инцидент произошел прошлой ночью в коммуне Гидигич.

Представители полиции и судебный врач, прибывшие на место происшествия, установили, что мужчину в возрасте примерно 30 лет сбил поезд Бельцы-Кишинев. В результате полученных травм мужчина скончался.

Органы правопорядка не исключают, что мужчина уснул на железнодорожных путях.

Полиция возбудила уголовное дело по данному происшествию и приступила к выяснению всех обстоятельств трагедии.

Также следователи установят личность погибшего.

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