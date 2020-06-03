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Сообщение о бомбе

Карабинер нашел подозрительный предмет у здания МВД: что произошло

© Sputnik / Osmatesco
Происшествия
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20200603/30464363/chisinau-nashel-podozritelinui-predmet-mai-mvd-chto-proizoshlo.html

Подозрительный предмет обнаружил сотрудник правоохранительных органов, дежуривший у здания МВД в самом центре Кишинева.

КИШИНЕВ, 3 июн – Sputnik. Чрезвычайное происшествие возле здания министерства внутренних дел Молдовы в центре Кишинева - дежурный карабинер обнаружил подозрительный предмет и обратился за помощью. Об этом заявила Sputnik пресс-секретарь МВД Алина Збанка.

"Дежурный карабинер у здания МВД заметил подозрительный объект и вызвал оперативную группу. Специалисты обезвредили опасный предмет. По предварительной информации, речь шла о часах, а также других вещах", -  сказала собеседница

Как передает корреспондент Sputnik, на некоторое время правоохранительные органы приостановили движение общественного транспорта по центральному бульвару Штефана чел Маре.

В понедельник, 1 июня, в инспекторат полиции сектора Буюкань поступило сообщение, что здание посольства России в Молдове на проспекте Штефана чел Маре заминировано. Туда сразу отправились все профильные службы, зону оцепили, персонал эвакуировали. После проведенных проверок по периметру сотрудники службы Bombteh на расстоянии 15-20 метров от здания обнаружили подозрительную зеленую сумку. Ее осмотрели. В ней не было найдено взрывоопасных предметов, а только одежда.

Согласно статье 281 УК РМ, заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели людей, причинения имущественного ущерба в крупных размерах или наступления иных тяжких последствий, наказывается штрафом от 550 до 850 условных единиц, или неоплачиваемым трудом в пользу общества на срок от 180 до 240 часов, или лишением свободы на срок до 2 лет.

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