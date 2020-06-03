Погиб при пожаре: эксперты обнародовали предварительные причины возгорания

ТИРАСПОЛЬ, 3 июня – Sputnik. В Тирасполе на улице Царева загорелся частное хозяйство. О происшествии в пожарную часть сообщили соседи.
"В задымленном доме, на полу в коридоре, пожарные обнаружили бездыханное тело 43-летнего хозяина. Проведенные огнеборцами реанимационные действия результатов не дали", - рассказали в правоохранительном ведомстве Приднестровья.
Специалисты установили очаг возгорания - в жилой комнате. Полностью сгорела кровать и частично деревянный пол.
Разбирательство по произошедшему продолжается.
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