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Пожар. Архивное фото.

Погиб при пожаре: эксперты обнародовали предварительные причины возгорания

© Sputnik / Сергей Пивоваров
Происшествия
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1262)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20200603/30467395/pogib-pri-pozhare-spetsialisty-obnarodovali-predvaritelnye-prichiny-vozgoraniya.html

Врачи скорой медицинской помощи, которые прибыли на место происшествия, вынуждены были констатировать смерть.

ТИРАСПОЛЬ, 3 июня – Sputnik. В Тирасполе на улице Царева загорелся частное хозяйство. О происшествии в пожарную часть сообщили соседи.

"В задымленном доме, на полу в коридоре, пожарные обнаружили бездыханное тело 43-летнего хозяина. Проведенные огнеборцами реанимационные действия результатов не дали", - рассказали в правоохранительном ведомстве Приднестровья.

Тушение пожара, архивное фото.
© Sputnik / Григорий Сысоев
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Врачи скорой помощи констатировали смерть. Предположительная причина - отравление продуктами горения. А предварительная версия воспламенения - неосторожность при курении.

Специалисты установили очаг возгорания - в жилой комнате. Полностью сгорела кровать и частично деревянный пол.

Разбирательство по произошедшему продолжается.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1262)

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Теги:
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